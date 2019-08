Lidl schenkt seinen Lehrlingen ein Gratis-GA

Lidl Schweiz will seine Lehrstellen attraktiver machen: Zum Ausbildungsbeginn erhalten die Lehrlinge vom Discounter ein Gratis-Generalabo (GA) für den öffentlichen Verkehr. Das Abo können die Lehrlinge während der ganzen Ausbildungszeit benutzen – sowohl für den Arbeitsweg als auch privat.

Umfrage Macht ein Gratis-GA die Lehrstelle attraktiver? Nein, andere Faktoren spielen eine wichtigere Rolle.

Nur wenn man das GA auch wirklich braucht.

Ist mir egal.

Ja, ein Gratis-GA macht eine Lehre attraktiver.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Der Detailhändler habe sich zum Ziel gesetzt, das Angebot für die Lernenden auszubauen und attraktiver zu gestalten, schreibt Lidl in einer Mitteilung am Dienstagmorgen. In den Genuss des Gratis-GA kommen derzeit 59 Lehrlinge. «Damit unterstreicht Lidl Schweiz den Anspruch, seinen Lernenden den bestmöglichsten Start in die Berufswelt zu bieten», so der Discounter. Bisher habe man bereits den Schulweg der Lehrlinge finanziert. Mit dem Gratis-GA gehe man nun einen Schritt weiter.

Hast du von deinem Lehrbetrieb auch Goodies erhalten? Ein GA? Oder mehr Ferien? Erzähle uns von deinen Erfahrungen!



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Lidl Schweiz bildet seit 2010 Lehrlinge aus. Nach erfolgreich abgeschlossener Lehre erhalten 8 von 10 jungen Berufsleuten eine Festanstellung. «Von 12 Lernenden, die Ende Juli 2019 ihre Lehre bei Lidl Schweiz abgeschlossen haben, werden 11 weiterhin im Unternehmen beschäftigt», so der Discounter.

(dob)