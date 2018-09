Teure Karren kurven im Tessin herum

Über 100 Sportwagen im Wert von mehr als 10 Millionen Franken waren am Sonntag in Ascona am alljährlichen Sportwagen-Day zu sehen. Gemeinsam und im Corso machten die Besitzer eine Ausfahrt ins Maggiatal.

Umfrage Sind Sie ein Fan von Sportwagen? Nein, das interessiert mich nicht.

Nein, aber ich finde die Autos beeindruckend.

Ich würde wohl einer werden, wenn ich mir einen leisten könnte.

Ja, diese Flitzer finde ich super.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Wie das Treffen der teuren Vehikel ausgesehen hat, sehen Sie im Video oben.

(sda)