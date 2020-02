M-Classic-Schoggi kommt jetzt aus Deutschland

Unter der Eigenmarke M-Classic verkauft die Migros nicht nur Schweizer Produkte: So wird die neue Milch-Vollnuss-Schokolade mit dem Label nicht bei der eigenen Tochter Chocolat Frey sondern in Deutschland hergestellt. Wer der Lieferant ist, will die Migros auf Anfrage der «SonntagsZeitung» nicht verraten.

Umfrage Migros-Schoggi... ...muss aus der Schweiz kommen

...darf ruhig auch deutsch sein

...würde ich so oder so nicht kaufen

Ob die Schokolade aus dem Ausland kommt, weil das für das Unternehmen günstiger ist, kommentiert die Migros ebenfalls nicht. Es heisst lediglich, unter M-Classic gebe es verschiedene Schokoladen aus dem In- und Ausland zu attraktiven Preisen.

Image-Schaden für die Migros

Selbst wenn die Migros damit sparen kann, muss sie womöglich einen Image-Schaden in Kauf nehmen, ist Marketing-Experte Cary Steinmann überzeugt. Typisch schweizerische Produkte müsse die Migros im Inland herstellen, sagt er zu der Zeitung. Sonst enttäusche das die Kunden. Der dadurch entstehende Schaden falle viel stärker ins Gewicht, als die Ersparnisse bei der Produktbeschaffung.

Laut Insidern will die Migros zunehmend nur noch Produkte selbst herstellen, die Gewinn abwerfen, schreibt die «SonntagsZeitung» weiter. Damit das Sortiment aber nicht schrumpft, kaufe man günstigere Ware anderweitig dazu.



(rkn)