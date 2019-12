Letzte Desperado-Lokale kämpfen ums Überleben

Seit November ist bekannt: Die Betreiberfirma der Restaurant-Kette Desperado ist Konkurs. Nun schliesst auch eines der letzten Franchiseunternehmen: Ende Februar stellt die Desperado-Filiale in Zürich den Betrieb ein (mehr dazu im Video oben). Von einst rund einem Dutzend Desperado-Restaurants bleiben noch zwei übrig.

Umfrage Warst du schon mal in einem Desperado-Restaurant? Ja klar! Ich liebe es!

Nein, aber ich wollte immer mal hingehen.

Nein, es hatte keins bei mir in der Nähe.

Nein, ich stehe nicht auf derartiges Essen.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

In Moosseedorf BE und Gerlafingen SO stehen die letzten beiden Franchise-Unternehmen von Desperado. Und das soll auch so bleiben. Denn die Betreiber denken nicht daran, ihre Filialen zu schliessen: «Wir wollen kämpfen», sagt Michael Kistler, Besitzer des Desperado-Lokals im Kanton Bern, zu 20 Minuten. Er hat sich mit Björn Rehm, dem Geschäftsführer der Filiale in Geralfingen zusammengetan. Gemeinsam wollen sie das Konzept der Tex-Mex-Kette weiterführen.

Produkte weiterhin erhätlich

Anders als die Filiale in Zürich haben die beiden Lokale in Bern und Solothurn keine Probleme mit Lieferanten. In Zürich konnten bestimmte Produkte nicht in kleineren Mengen zum gleichen Preis geliefert werden. Die beiden verbleibenden Restaurants seien nicht von der Desperado-Zentrale beliefert worden. Daher sind fast alle Produkte für das Desperado-Konzept weiterhin erhältlich. «Wir beziehen weiterhin von unseren bisherigen Lieferanten und werden neu auch bei lokalen Lieferanten bestellen», so Kistler.

Letzte Desperado-Lokale kämpfen ums Überleben

Weil sich die beiden Restaurants in einem ländlichen Gebiet befinden und familiär aufgebaut sind, leben beide von einer guten Stammkundschaft, so Kistler. «Unsere Kunden haben uns zu verstehen gegeben, dass sie wollen, dass die Restaurants weiterbestehen.» Deshalb sei ein Weiterbestehen möglich und sinnvoll.

Restaurant mit oder ohne Namen Desperado

Trotz dem Willen weiterzumachen, bestehen noch viele Unklarheiten: «Wir wissen noch nicht, ob wir unter dem Namen Desperado weitermachen können», sagt Kistler. Auch wie das Konzept weitergeführt werden könne, sei unklar. «Das ist alles noch in Abklärung.» Feststehe: Beide Filialen wollen als Tex-Mex-Restaurant weitermachen – mit oder ohne den Namen Desperado.



Im Moment bleibt vieles beim Alten: Reservationen können weiterhin über die Desperado-Website getätigt werden. Auch die 30 Mitarbeiter in den beiden Filialen sollen bleiben. «Wir haben niemanden gekündigt», sagt Kistler. Eine grosse Änderung steht aber an: Im Januar wird die alte Desperado-Menükarte in der Form eines Kaktus mit den alten Preisen wieder eingeführt. Die Karte sei bei den Kunden sehr beliebt gewesen. «Damit wollen wir zurück zu den Anfängen des Desperado und den Gästen geben, was sie wollen», erklärt Kistler.

So sind die beiden Restaurants in der Region verankert und haben eine lange Geschichte: Beim Restaurant in Geralfingen handelt es sich um die älteste Desperado-Filiale – sie besteht seit 17 Jahren. Das Lokal in Moosseedorf ist seit 5 Jahren ein Desperado, wird aber als Restaurant in der vierten Generation geführt.