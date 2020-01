Manor feuert Dutzende Mitarbeiter aus dem Kader

Bei Manor ist Feuer im Dach: Das Warenhaus stellt etliche Mitarbeiter des Kaders frei. Insgesamt soll es Dutzende Kündigungen gegeben haben, wie Nau.ch mit Verweis auf Insider berichtet. Betroffen seien Filialleiter aus der ganzen Schweiz.

Umfrage Werden Sie vor der Schliessung nochmals beim Manor an der Bahnhofstrasse einkaufen? Definitiv.

Ich werde sicher vorbeischauen. Ob ich auch was kaufen werde, weisse ich nicht.

Nein.

Weiss ich noch nicht.

Warum die Mitarbeiter per sofort entlassen wurden, ist unklar. Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es bei Manor lediglich, eine offizielle Mitteilung sei für Freitag um 16.00 Uhr geplant. Bis dann werde man den Bericht nicht kommentieren.

Insider sprechen von Säuberung

Laut den Insidern haben die Mitarbeiter die Kündigung mündlich erhalten. Eine Quelle spricht von bis zu 40 Betroffenen. Mehrere Involvierte würden von einer «konzentrierten, schweizweiten Aktion» berichten. Es sei sogar von «Säuberung» gesprochen worden. Etliche gefeuerte Mitarbeiter hätten über 30 Jahre für das Warenhaus gearbeitet.

Sind Sie auch von den Massenentlassungen betroffen? Schreiben Sie uns:



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Ein Insider sagt: «Manche altgedienten Mitarbeiter wurden Manor offenbar zu teuer. Sie dürften nun durch billige Store-Manager ersetzt werden.» Weil die Angst vor Repressionen durch den Arbeitgeber gross sei, würden sich die Betroffenen namentlich aber nicht äussern wollen. Gemäss dem Bericht sind unter anderem der Filialleiter in Spreitenbach AG und im Shoppyland in Schönbühl BE entlassen worden.

Manor steht seit langen immer wieder in den Schlagzeilen. So muss das Warenhaus Ende Januar seinen Standort an der Zürcher Bahnhofstrasse schliessen. Grund sind jahrelange erfolglose Verhandlungen mit der Vermieterin Swiss Life.

(dob)