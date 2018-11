Diese Produkte schmecken den Kunden am besten

Der Platz in den Regalen der Detailhändler ist beschränkt. Vielerorts gilt das Prinzip: Kommt ein neuer Artikel rein, fliegt ein anderer raus. Im letzten Jahr wurden in der Schweiz 6381 neue Markenprodukte lanciert – 442 mehr als im Vorjahr, wie es beim Interessenverband der Markenartikelunternehmen Promarca heisst.

Doch welche Produkte kommen bei den Konsumenten besonders gut an? Das hat Promarca im Rahmen einer Onlineumfrage bei 1000 Personen erhoben und den Gewinner mit dem sogenannten «Star of the Year»-Award ausgezeichnet. Der Favorit der Konsumenten ist Rivella Refresh, das seit März 2018 im Handel ist. Der Hersteller bezeichnet das Getränk als leichte Alternative zum traditionellen Rivella Rot. Der Zuckergehalt ist tiefer, weshalb Rivella Refresh einen 40 Prozent tieferen Energiegehalt aufweist.

Für die Auszeichnung wurden die 10 umsatzstärksten Neuheiten gemäss dem Detailhandelspanel der Marktforscher von Nielsen berücksichtigt. Um in die ausgewählten Top-10-Produkte zu gelangen, muss ein Produkt im Schweizer Detailhandel durchschnittlich mindestens 100’000 Franken pro Monat erzielen. Nielsen bezieht die Absatzkanäle Migros, Coop, Denner, Volg, Spar, Manor, Globus und K Kiosk mit ein.

Cailler-Kambly-Gemeinschaftsprodukt kommt an

«Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel», so der Rivella-CEO Erland Brügger im Rahmen der Preisverleihung in Interlaken. Es sei vor allem die Tatsache, dass die Konsumenten Rivella Bestnoten erteilten, worauf die Firma besonders stolz sei. Platz zwei geht an «Petit Beurre Lait», ein Gemeinschaftsprodukt des zum Nestlé-Imperium gehörenden Schokoladenherstellers Cailler und des Guetsli-Fabrikanten Kambly. Für Nestlé ist es das erste Mal, des der Riese aus Vevey ein sogenanntes Co-Branding eingegangen ist. Rang drei in der Gunst der Konsumenten belegen die Frisco Extrême-Mini-Cornets im Multipack (siehe Diashow).

Mit der Preisverleihung hat Promarca eine Plattform geschaffen, um die Innovationstätigkeit der Mitglieder zu würdigen. Die 85 Markenartikelunternehmen im Schweizer Konsumgüterbereich erwirtschaften inklusive Export einen Jahresumsatz von rund 12,3 Milliarden Franken.

(sas)