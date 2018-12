«In gewissen Branchen würden die Löhne sinken»

Herr Maurer*, würden mit einem EU-Beitritt auch unsere Löhne sinken?

Es gäbe Senkungen in Branchen, die heute vom Wettbewerb abgeschottet sind, etwa in der Landwirtschaft oder bei den Stromversorgern. Weil diese Branchen aber durch mehr Wettbewerb stärker unter Druck kämen, würde man allfällige Einbussen wahrscheinlich mit Subventionen kompensieren.

Umfrage Finden Sie die Preise in der Schweiz zu hoch? Ja, es ist alles viel zu teuer.

Nein, gemessen an unserem Wohlstand sind sie zu tief.

Ach, ich finde die Preise angemessen.

Ist mir egal.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Sind die heutigen hohen Preise in der Schweiz gerechtfertigt?

Die Löhne bei den Dienstleistung widerspiegeln unseren Wohlstand. Doch viele hohe Preise sind dem starken Franken geschuldet. Wenn man tiefere Preise möchte, müsste die Schweiz den Euro einführen. Wechselkurse erklären zu einem Grossteil die Preisunterschiede in Europa.

Wir wollen hohe Löhne, aber tiefe Preise. Ein Widerspruch?

Das möchte jedes Land erreichen. Letztlich ist das ein Spannungsfeld, das als Triebfeder der Wirtschaft wirkt. Firmen versuchen deshalb, ihre Produkte billiger und effizienter herzustellen – etwa mit Auslagerung der Produktion ins günstigere Ausland.

Wie könnte man die Preise sonst noch senken?

Ein Allheilmittel gibt es nicht. Nicht mal die EU schafft es, die Preise in all ihren Staaten anzugleichen. Mehr Wettbewerb lässt die Preise nicht einfach einebnen. Letztlich versucht die Politik immer irgendwie abzuschotten. Auch jede Firma will für sich das Beste herausholen. So gibt es auch innerhalb der Schweiz Preisunterschiede.

Ist eigentlich irgendetwas günstiger geworden?

Vor allem der technologische Wandel sorgt für tiefere Preise. Computer oder Flatrates für Handys sind heute viel günstiger als früher. Auch im Detailhandel oder allgemein im Onlinebereich gibt es diese Entwicklung. Die Digitalisierung hat einen grösseren Einfluss auf die Preise als ein stärkerer Wettbewerb.

*Claude Maurer ist Ökonom bei der Credit Suisse.