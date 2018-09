McDonald's verbannt künstliche Zusatzstoffe

McDonald's USA zeigt sich in der neusten Pressemitteilung erstaunlich ehrlich: «Unsere Essiggurken enthalten künstliche Konservierungsstoffe – also lassen Sie sie weg, wenn Sie wollen.» Ansonsten, schreibt die Burgerkette, habe man sich entschieden, die «klassischen Burger» in Zukunft ohne Konservierungsstoffe und ohne künstliche Aromen und Farbzusätze zu produzieren.

Umfrage Essen Sie bei Mc Donald's? Ja, ich finde das Essen lecker.

Manchmal gönne ich mir einen Hamburger.

Nein, wenn schon Hamburger dann in einem anderen Lokal.

Ich ernähre mich gesund, Hamburger und Pommes gehören da nicht dazu.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Das gelte für alle Teile des Sandwiches, sprich: Das Fleisch, das Brötchen, den Käse – und auch die Big-Mac-Sauce. Man habe die Rezeptur vereinfacht. Lebensmittelzusatzstoffe wie Kaliumsorbat oder Natriumbenzoat würden nicht mehr verwendet.

Fast-Food-Ketten auf Gesundheitswelle

Die Aktion sei der nächste Schritt in der «Food Journey», wie McDonald's USA seine Gesundheitsoffensive nennt. Viele internationale Fast-Food-Ketten versuchen derzeit, ihren Produkten einen gesünderen Anstrich zu verpassen.

Auch bei McDonald's Schweiz heisst es auf Anfrage, dass «Genuss und Qualität» an erster Stelle stehen. So setze man nicht nur auf Zutaten von einheimischen Lieferanten – im Jahr 2017 belief sich der Anteil gemäss Firmenangaben auf 86 Prozent–, sondern verzichte auch auf künstliche Farbstoffe und Aromen beim Hamburger, den Cheeseburger-Variationen sowie dem Big Mac. Die Ausnahme bilden einige Saucen, wie eine Sprecherin von McDonald's Schweiz sagt – und wie in den USA die Essiggurke.





(vb)