McDonald's liefert jetzt auch nach Hause

Die Fastfoodkette McDonald's lanciert einen neuen Service: den McDelivery. Mit diesem können sich die Kunden ihre Burger und Pommes nach Hause liefern lassen. Das Angebot ist ab sofort in Genf erhältlich. In diesem Jahr sollen weitere Schweizer Städte folgen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Für den Service spannt McDonald's mit Uber Eats zusammen. Die bestellten Menus sollen in höchstens 30 Minuten mit dem Velo oder Motorrad zu den Gästen im Umkreis der McDonald’s-Restaurants gebracht werden, verspricht die Kette. Der Lieferumkreis beträgt maximal 2.5 Kilometer.

Per App bezahlen

Bestellt und bezahlt wird per App von Uber Eats. Die Liefergebühr liegt bei pauschal 4.90 Franken. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Die Gäste können einen Grossteil der Produkte der Restaurants und McCafés täglich ab 10 Uhr bis Ende des Tages gemäss Öffnungszeiten des jeweiligen Restaurants bestellen.

Uber Eats arbeitet gemäss eigenen Angaben bereits mit über 8000 McDonald’s Restaurants in 27 Ländern der Welt zusammen. Allein in Frankreich umfasst die Partnerschaft mehr als 500 McDonald’s Restaurants in 59 Städten.

(dob)