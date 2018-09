So will sich Media-Markt neu erfinden

Elektronikhändler wie Digitec, Brack oder Microspot machen stationären Anbietern das Leben schwer. So ist zuletzt sowohl die Verkaufsfläche bei Interdiscont als auch jene von Media-Markt zurückgegangen. Zudem sind durch den Preiskampf die Margen stark unter Druck gekommen. Laut den Marktforschern von GfK sind die Mulimedia-Umsätze zuletzt vor allem bei den Online-Playern gewachsen.

Umfrage Würden Sie wegen Erlebnisinseln in den Media-Markt gehen? Ja, das interessiert mich

Nein, das schreckt mich eher ab

Nicht speziell deswegen, aber schaden kann es nicht

Ich habe generell kein Interesse an Media-Markt

In diesem schwierigen Umfeld versucht sich Media-Markt neu zu erfinden. Im Flagship-Store in Dietlikon gibts jetzt eine DJ-Bühne, Styling-Bar und Kochinsel. Rund 10 Prozent der Verkaufsfläche von 3600 Quadratmetern ist für Erlebnisfläche reserviert. Am Mittwochvormittag hat der Händler mit seinen 28 Standorten in der Schweiz sein neues Ladenkonzept vorgestellt. Dabei gehe es nicht in erster Linie ums Verkaufen, sondern um Erlebnisse, sagt Marco Frischknecht, Geschäftsführer des Ladens, in einer Mitteilung.

Für den Laden hat Media-Markt auf der Ladenfläche neun sogenannte Erlebnisinseln eingerichtet. Darunter ist etwa eine DJ-Bühne, auf der vor allem an Samstagen DJ-Wettbewerbe, Live-Events und Autogrammstunden stattfinden sollen. In einer Styling-Bar können sich Kunden Produkte im Bereich Schönheitspflege vorstellen lassen.

Virtual Reality und eSports

Eine der Inseln trägt den Namen «Gaming & eSports». Sie richtet sich insbesondere an Jugendliche und Junggebliebene, wie Media-Markt schreibt. Dort könne man unter anderem Virtual-Reality-Games ausprobieren.

Für die Kleinen bietet Media-Markt zudem eine Kinderecke, in der die ganz jungen Besucher malen, basteln oder gamen können. Die Erwachsenen können beim «Live Cooking» Kochevents besuchen oder in der Barrista-Lounge neue Kaffeemaschinen und -sorten ausprobieren.

Wie es in dem neuen Store aussieht, sehen Sie später in einem Video ebenfalls auf 20min.ch.

(rkn)