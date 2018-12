Politiker kämpft für Medis im Supermarkt

Bei Halsweh, laufender Nase oder einem verstauchten Knöchel muss nach wie vor ein Drogist oder Apotheker aufgesucht werden: Der Versuch von Migros und Co., rezeptfreie Arzneimittel direkt via Regal dem Kunden zu verkaufen, ist gescheitert. Die Swissmedic, die Aufsichtsbehörde für Arzneimittel, hat das Vorhaben im Keim erstickt.

Sara Stalder*, gelangen Medikamente in den freien Verkauf, sinken auch die Preise. Mit welcher Reduktion dürften Konsumenten rechnen?



Derzeit sind unsere Medikamente massiv überteuert. Durch den Verkauf von rezeptfreien Heilmitteln würden sich unsere Preise an diejenigen unserer Nachbarländer anpassen. Die Kosten würden sich also beinahe halbieren. Das ist nur fair.



Weshalb meinen Sie?



In der Schweiz sind die Gesundheitskosten allgemein sehr hoch – teure Krankenkassenprämien, ein hoher Selbstbehalt. So ist es wichtig, dass wenigstens die Kosten alltäglicher Medikamente angepasst werden.



Es gibt Bestrebungen, rezeptfreie Medikamente in das Sortiment des Detailhandels aufzunehmen. Wieso hat dies bis anhin nicht wirklich geklappt?



Das Geschäft mit Medikamenten ist ein stark umkämpfter Markt – hier kann man viel Geld machen. Wieso der freie Verkauf noch nicht stattfindet, obwohl das Heilmittelgesetz eigentlich bereits liberalisiert worden ist, ist unklar. Es ist nun an den Detailhändlern, genau hinzuschauen.



Dagegen formiert sich nun Widerstand. FDP-Ständerat Ruedi Noser hat eine Motion eingereicht, die zum Ziel hat, den Verkauf diverser rezeptfreier Arzneimittel in Supermärkten doch noch durchzusetzen. «Es gibt keinen Grund, warum man den gut informierten Schweizer Bürgern unbedenkliche Heilmittel im Detailhandel vorenthalten sollte», sagt der Politiker gegenüber der «SonntagsZeitung» – dies sei eine «völlige Bevormundung».

Konsumentenschutz gegen Monopolstellung

Die in die Tat umgesetzte Liberalisierung des Heilmittelgesetzes soll den Einkauf bequemer machen, vor allem aber die hiesigen Preise senken. «In der Schweiz ist mehr Wettbewerb dringend nötig, damit die Preise von frei verkäuflichen Medikamenten sinken», sagt so auch Sara Stalder, Geschäftsleiterin vom Konsumentenschutz. Mehr Konkurrenz beim Verkauf bringe tiefere Preise.

Teurer Schweizer Schnufen

Ein Vergleich mit dem Nachbarland Deutschland, wo rezeptfreie Heilmittel seit Jahren in den Regalen von Detailgeschäften stehen, zeigt: Die Medikamente werden durch den Direktverkauf deutlich günstiger. Wer jetzt gegen seine ständig laufende Nase auf den Spray Nasivin zurückgreifen möchte, blättert in der Schweiz rund 13 Franken hin. Das gleiche Produkt gibt es in Deutschland für weniger als die Hälfte – umgerechnet bezahlt man dort nur 6 Franken.

So ist bei uns auch eine Energie-Tablette von Supradyn rund 180 Prozent teurer: Während man in Deutschland für 30 Brausetabletten 17.70 Franken bezahlt, verlangen hiesige Fachgeschäfte knapp 32 Franken.

Auch eine Sportverletzung lässt sich in Deutschland günstiger pflegen. Die Salbe Voltaren Dolo kostet in Deutschland umgerechnet 7 Franken. In der Schweiz kostet die identische Creme über 14 Franken.

Migros spricht von einem «Medikamenten-Kartell»

Für Detailhändlerin Migros, die deutlich günstigere Medikamenten-Preise als bei Apotheken und Drogerien in Aussicht gestellt hatte, ist klar, dass die Pharma-Branche eine Vergünstigung umgehen will. Martin Schläpfer, Leiter Wirtschaftspolitik der Migros, meint: «Die Branchenschützer haben sich zu einem Kartell zusammengeschlossen und verhindert, dass unbedenkliche Medikamente in den Detailhandel kommen.»

