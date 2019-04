«Für so eine Chefin lege ich mich gern ins Zeug»

Viele Schweizer Chefs bekommen von ihren Mitarbeitern keine guten Noten. In einer Umfrage hat die Hälfte der Befragten angegeben, ihr Vorgesetzter sei inkompetent. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie des Beratungsunternehmens Great Place to Work.

20 Minuten wollte wissen, was die andere Hälfte zu erzählen hat. Hier sind die Antworten der Leser auf die Frage, warum sie ihren Chef oder ihre Chefin super finden:

«Man weiss immer, woran man ist»

Unser Chef stellt sich immer hinter unser Team – egal, um welche Situation es geht. Er ist fachlich kompetent und sagt klar, was er will. Er kann also auch mal den Tarif durchgeben. Bei ihm weiss man immer, woran man ist. Sei es geschäftlich oder privat: Unser Chef hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitarbeiterinnen und steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Als einziger Mann in einem Frauenteam macht er seinen Job super.



Femke Hass (35, links) und Enola Hutter (20), Sachbearbeiterinnen, Hach Lange GmbH

«Wertschätzung lernt man nicht in einem Kurs»

Ich arbeite als Schrift- und Reklamegestalterin. Meine Chefin gibt mir jeden Tag zu spüren, wie sehr sie meine Arbeit schätzt. Diese Wertschätzung kann man nicht in einem Führungskurs lernen. Andererseits scheut sie sich auch nicht, mir ehrliches Feedback zu geben, wenn ich etwas nicht gut gemacht habe. Auf menschlicher Ebene stimmt es einfach zwischen uns. Ausserdem ist meine Chefin megaflexibel: Wenn eines meiner Kinder krank ist und ich nicht arbeiten kommen kann, ist das überhaupt kein Problem. Ich kann auch einmal Arbeit von zu Hause aus erledigen. Auch der Lohn, den sie mir zahlt, ist sehr fair. Kurz gesagt: Für eine solche Chefin legt man sich gern ins Zeug.



Silvia Luthiger (33, links) mit Chefin Barbara Briker (45), Apfelschuss GmbH

«Mein Chef holt das Beste aus mir heraus»

Mein früherer Vorgesetzter sah nur das Negative in mir und hat mich nie gelobt. In diesem Betrieb habe ich die Lehre zum Elektroinstallateur abgebrochen. In meiner jetzigen Firma, wo ich die Lehre mache, habe ich einen tollen Chef. Er ermöglicht mir eine gute Ausbildung, glaubt an mich und spricht oft Lob aus. Er schafft es, mich in Gesprächen zu motivieren und das Beste aus mir herauszuholen. Auch fachlich ist er top.



Dominic Beck (24), ISP Electro Solutions AG

«Sie ist sich für keine Arbeit zu schade»

Ich schaue zu meiner Chefin hoch. Sie hat bei ihrer Arbeit in der Personalvermittlung meistens mit Männern zu tun und setzt sich da bewundernswert durch. Auch auf menschlicher Ebene ist sie ein Vorbild: Sie ist sich für keine Arbeit zu schade, hält den Kopf für uns hin, hilft uns und putzt sogar manchmal das Büro. Man merkt: Wir Mitarbeiter sind für sie nicht einfach nur eine Nummer.



Marco Bianchi (30) mit Chefin Karin Müller (rechts) und Assistentin Michèle Kälin, Personal Sigma Schwyz AG



