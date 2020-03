Schweizer Firma stellt neuen E-Flitzer vor

Der putzige Elektroflitzer Microlino mit einer Grösse von 2,5 auf 1,5 Meter hätte eigentlich schon längst auf den hiesigen Strassen herumkurven sollen. Bis heute wurde daraus nichts, denn Streitereien vor Gericht verzögerten die Produktion. Jetzt präsentiert das Schweizer Familienunternehmen Micro Mobility Systems bereits eine überarbeitete Version des E-Autos.

Der neue Stadtflitzer hat ausser einem neuen Design ein neues Chassis aus Stahlblech und Aluminium, wie die Firma in einer Mitteilung schreibt. Auch das Innere des Wagens wurde völlig umgestaltet und bietet nun mehr Platz. Insgesamt soll nun das Batterieauto effizienter sein und mehr Leistung bieten.

Produktion 2021 geplant

Gleich geblieben ist die Reichweite mit bis zu 200 Kilometern und der Preis von knapp 12'000 Euro. Der Produktionsstart für den Microlino 2.0 soll nun 2021 erfolgen. Dazu hat sich Micro mit der italienischen Firma Cecomp zusammengetan.

Bei Micro ist man zuversichtlich, dass man den Zeitpunkt für die Produktion einhalten kann. «Es sieht gut aus, dass 2021 die ersten Microlinos auf den Schweizer Strassen fahren werden», sagt Sprecher Oliver Ouboter zu 20 Minuten. Früher sei man bezüglich des Zeitplan wohl etwas zu optimistisch gewesen. «Wir waren etwas naiv an das ganze Projekt herangegangen», so Ouboter. Doch unterdessen habe sich Micro professionalisiert und auch einen ehemaligen Manager von Porsche an Bord geholt.

Neuer E-Roller

Zeitgleich mit dem Microlino präsentiert die Familie Ouboter erstmals den Microletta, einen dreirädrigen, elektrischen Motorroller. Das Design ist an jenes des Autos angelehnt und macht zudem auf retro. Die Batterien des Rollers sollen für 100 Kilometer reichen. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 80 Kilometern pro Stunde. Der Roller soll rund 5200 Franken kosten.

Wann die Produktion beginnt, ist aber noch unklar. Man wolle sich zuerst auf den Microlino konzentrieren, teilt das Unternehmen mit. Für das E-Auto habe man bereits 17'000 Reservationen. 500 Kunden hätten den Roller reserviert. «Wir waren sehr überrascht von der riesigen Nachfrage nach der Microletta und überlegen uns, das Projekt etwas zu beschleunigen», sagt Ouboter.

Coronavirus macht Strich durch Rechnung

Eigentlich wollte Micro sowohl den Microlino als auch den Roller Microletta am Genfer Auto-Salon präsentieren. Doch dieser wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Micro hatte bereits einen Stand gemietet. «Die Absage des Auto-Salons hat uns viel Geld gekostet», so Ouboter.