Migrolino baut Roboterladen

Am Automaten Brot, Obst und Fleisch beziehen: Migrolino hat in Dietikon ein Pilotprojekt mit einem XXL-Verkaufsautomaten begonnen. Wie die «Handelszeitung» schreibt, ist Pick-me ein 6-tönniger Schiffscontainer mit zwei Klimazonen. Robotergreifarme durchforsten das rund 430 Artikel umfassende Lager und bringen das gesuchte Produkt zum Kunden. Die Testphase soll bis Mai dauern. Danach sollen die Automaten laut Migrolino-Chef Markus Laenzlinger im ganzen Land zu sehen sein, zuerst an kleineren Tankstellen und später auch in Wohngebieten.

Umfrage Finden Sie kassenlose Läden gut? Das wird noch schneller als Self-Checkout.

Ich mag es lieber, wenn noch Verkäufer da sind.

Kann mir das kaum vorstellen.

In späteren Varianten könnte der Automat laut Migrolino doppelt so gross sein mit Platz für bis zu tausend Artikel. Auch eine Hybridlösung sei möglich, in der Mitarbeiter tagsüber arbeiten und nachts die Roboter. Ausserdem soll es in einer späteren Variante auch möglich sein, die Produkte per App im Voraus zu bestellen und den Abholschein mit Freunden, Bekannten oder auch einem Kurier oder Taxifahrer zu teilen.

(fpo)