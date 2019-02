Migros stellt für Amazon Eigenmarken her

M-Industrie stellt Jowa-Backwaren, Frey Schokolade oder Kosmetik her. Nun beliefert sie auch den Onlinegiganten Amazon. Allerdings nicht mit diesen Labeln, sondern mit Amazon-Eigenmarken. «Wir liefern jetzt schon, ich darf allerdings nicht sagen, was genau», sagt M-Industrie-Chef Walter Huber am Mittwoch an der Medienkonferenz in Dietikon.

Migros habe von Amazon den Zuschlag erhalten, für den Handel in Europa zu produzieren, so Huber weiter. In verschiedenen Kategorien. Die Herstellung folge nach Rezepturen, die es nur für die Amazon-Eigenmarken gebe.

Migros hatte Amazon bislang nur zur Vermarktung der eigenen Produkte ausserhalb der Schweiz genutzt. Unter «Migros Shop» konnten deutsche Konsumenten etwa über die Plattform typische Migrosmarken bestellen.

Weniger Umsatz

M-Industrie besteht aus 25 Unternehmen in der Schweiz und aus neun Betrieben im Ausland. Sie beschäftigt rund 14'000 Mitarbeitende. Der Umsatz des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent auf 5,8 Milliarden Franken gesunken. Grund dafür war der Verkauf des Abholgrosshändlers CCA.

Ohne den Verkauf wäre der Umsatz der Produktionsbetriebe des «orangen Riesen» um 2,7 Prozent gestiegen, teilte die M-Industrie mit. Schub kam auch diesmal vom Ausland, wo die Migros-Industrie erneut zweistellig wuchs.

Wachstum dank Kosmetika, Kaffee, Schoggi und Käse

Jenseits der Grenze legte der Umsatz um 10,9 Prozent auf 807 Millionen Franken zu. Wachstumstreiber seien erneut die Sortimente Kosmetik, Kaffeekapseln, Schokolade und Käse gewesen, hiess es. Zudem habe man in Asien mit der Übernahme der südkoreanischen Firma Gowoonsesang Cosmetics die Marktposition gestärkt.

Im Schweizer Markt habe die M-Industrie – bereinigt um den Verkauf von CCA – den Umsatz um 1,5 Prozent auf 5 Milliarden Franken erhöht. Im Geschäft mit der Migros-Gruppe nahm der Umsatz lediglich um 0,8 Prozent auf 4,1 Milliarden Franken zu. Dabei seien die Verkäufe an Denner überproportional hoch ausgefallen.

Die M-Industrie besteht aus 23 Unternehmen in der Schweiz und 9 Produktionsbetrieben sowie diversen Handelsplattformen im Ausland. Zu ihr gehören unter anderem der Schokoladenproduzent Frey, die Migros-Backwaren Jowa und die Kosmetikaherstellerin Mibelle Group.