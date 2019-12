Migros verkauft Einrichtungskette Depot

Die Migros hat einen Käufer für ihr Dekorations- und Einrichtungsgeschäft gefunden. Der deutsche Gründer und Geschäftsführer Christian Gries übernimmt die Gries Deco Holding sowie Depot als Alleineigentümer, wie die Migros am Freitag mitteilte.

Die Gruppe zählt 500 Standorte, davon 38 in der Schweiz.

Dem 49-jährigen Gries hatte Depot schon einmal gehörte. 2012 hat er die Kette zu 90 Prozent Migros verkauft, aber 10 Prozent behalten. Dabei blieb er Geschäftsführer. Die Geschäfte liefen zuletzt aber nicht mehr so rund. Gries will nun wieder alleine das Steuer übernehmen.

