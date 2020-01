Migros will mit Anti-Food-Waste-App Essen retten

Mehr als ein Drittel aller Lebensmittel landet weltweit im Müll. Auch bei der Migros werden regelmässig Esswaren entsorgt. Damit soll jetzt Schluss sein: Die Detailhändlerin will neu mit der kostenlosen App zur Rettung von Lebensmitteln namens Too Good to Go zusammenarbeiten, wie es in einer Mitteilung der Migros heisst.

Über die App können überschüssige Esswaren aus den Filialen vergünstigt gekauft werden. Auch die Migros-Restaurants und -Take-aways werden Lebensmittel über die App anbieten. Nutzer können über die App eine sogenannte Wundertüte bestellen und direkt bezahlen. Je nachdem, was bei den Anbietern übrigbleibt, setzt sich der Inhalt unterschiedlich zusammen.

In den Migros-Filialen und -Restaurants können die Nutzer zwischen vegetarischen und gemischten Tüten auswählen. Eine Stunde vor Ladenschluss kann diese abgeholt werden. Ausserdem können Kunden ihr eigenes Tupperware-Geschirr mitbringen oder ein Mehrweggeschirr der Detailhändlerin nutzen.

Migros spendet bereits Lebensmittel

Um weniger wegzuwerfen, spendet die Migros bereits überschüssige Lebensmittel an Institutionen wie Tischlein deck dich, Partage oder Schweizer Tafel. Diese verteilen das Essen gratis an von Armut betroffene Menschen. Mit der App können neu auch jene Produkte weiterverwendet werden, für die trotz dieser bestehenden Massnahmen keine andere Verwertung mehr möglich ist, heisst es weiter.

Migros ist aber nicht die einzige Detailhändlerin, die mit Too Good to Go zusammenarbeitet: Auch Spar und Volg nutzen die Anti-Food-Waste-App. Ebenfalls mit dabei sind einzelne Filialen der Vegi-Kette Karma von Coop.

