Kunden warten vor den Elektronik-Läden

Die Black-Friday-Rabattschlacht ist in vollem Gange. Bereits seit Montag verkaufen sich die Schnäppchenangebote bei den Schweizer Detailhändlern – damit ist auch der Weihnachtsverkauf eingeläutet worden.

Verkaufsanstieg von über 660 Prozent

Am Black Friday wird in der Schweiz 663 Prozent mehr verkauft als an üblichen Tagen. Dieser Verkaufsanstieg ist im internationalen Vergleich noch bescheiden. So wird die Rabattschlacht in den Nachbarländern noch deutlich härter geführt: In Deutschland wird rund 2400 Prozent und in Österreich über 3000 Prozent mehr verkauft.

So viele beteiligen sich

90 Prozent der Schweizer wissen, was der Black Friday ist. Beteiligen tun sich aber nur rund 48 Prozent (2018) der Bevölkerung. Das sind 12 Prozent mehr Käufer als noch 2017. Auch in diesem Jahr erwarten die Experten nochmals eine Steigerung des Interesses.

Diese Händler sind neu

Beinahe jeder Schweizer Grosshändler – bis auf wenige Ausnahmen wie etwa die Landi oder Exlibris – ist bereits auf den Black-Friday-Zug aufgesprungen. «Es fällt aber auf, dass nun auch kleine Händler und Dorfläden mit eigenen Angeboten teilnehmen», sagt Retail-Experte Julian Zrotz. Ausserdem häufen sich Angebote aus dem Versicherungs-, Reise- oder Auto-Vermietungsbereich.

So viel Preisnachlass gibt es

Der durchschnittliche Preisnachlass bei den Rabattaktionen beträgt am Black Friday in der Schweiz etwas über 50 Prozent (51 Prozent im Jahr 2018). Interessanterweise entspricht dies mehr, als sich der schweizerische Verbraucher in Bezug auf Preisnachlässe erhofft (39 Prozent).

Ganz andere Ansprüche stellen beispielsweise die Konsumenten in der Ukraine: Sie hoffen auf Aktionen von bis zu 62 Prozent. Dort betragen die Rabattaktionen durchschnittlich auch satte 64 Prozent.

Dann wird zugeschlagen

Der Black Friday ist von der ursprünglich eintägigen Aktion längst zu einem mehrtägigen Ausverkaufsmarathon mutiert. Schweizer Schnäppchenjäger tätigen über die Hälfte ihrer Black-Friday-Einkäufe bereits im Pre-Sale. Der Black Friday selbst macht 35 Prozent der Verkaufswoche aus. Das nachfolgende Wochenende macht dann noch gut 10 Prozent der Verkaufswoche aus.

Übrigens: Im Unterschied zu den Verbrauchern aus den USA sind Schweizer Kunden nicht gewohnt, am Black Friday freizunehmen. Deswegen wird vor allem am Morgen und am Abend eingekauft. Die Online-Einkäufe hingegen verteilen sich mehr oder weniger gleichmässig über den Tag.

So viel gibt der Käufer aus

Die Schweizer Konsumenten geben am Black Friday durchschnittlich 150 Franken aus. Damit sind die Eidgenossen deutlich geiziger als etwa die Käufer in den USA. Sie geben rund 470 Franken aus. Dennoch machen die Schweizer Händler rund 450 Millionen Franken Umsatz – am Black Friday allein.

Hier wird eingekauft

Gut die Hälfte der Schweizer Schnäppchenjäger tätigt ihre Black-Friday-Einkäufe sowohl in den Filialen als auch online. 30 Prozent kaufen ausschliesslich online ein, 20 Prozent nur in der Filiale.

Die Online-Einkäufe werden zu über 56 Prozent vom Computer aus erledigt. Knapp 36 Prozent der Verbraucher shoppen vom Smartphone aus und rund 8 Prozent vom Tablet.

Gibts ein Alibaba-Pendant?

Am Singles' Day ist Alibaba jeweils der grosse Reisser. Beim Black Friday dürfte wohl der US-Rivale Amazon eine ähnliche Stellung einnehmen, doch der Online-Riese gibt keine Zahlen bekannt. «In der Schweiz sind sicher Manor und Media-Markt die grossen Renner», erklärt Julian Zrotz.

(phh)