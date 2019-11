Mit diesem Tollpatsch geht Aldi auf Kundenfang

Nicht ein süsser Weihnachtswichtel und auch kein vertrauenerweckender Samichlaus geht in diesem Advent für Aldi Suisse auf Werbetour. Der Detailhändler buhlt in dieser Weihnachtszeit mit einer kurzen Actionkomödie um seine Kunden.

Im aktuellen Weihnachtswerbeclip von Aldi geht so ein hungriger Mann auf Nahrungssuche. Wie Leonardo DiCaprio im Film «The Revenant» («Der Rückkehrer») – nur weitaus tollpatschiger – macht der Protagonist Jagd auf Reh und Fisch. Leider misslingen ihm alle Versuche. Mit leeren Händen und durchgefroren kehrt er so an Heiligabend traurig zu seiner Frau zurück.

Diese jedoch hat in der Zwischenzeit den Weihnachtsschmaus bereits aufgetischt. Viel Aufwand brauchte es für all die Leckereien aber nicht. Die Frau hat den saftigen Braten, das Fondue chinoise und den Weihnachtsstollen nämlich in der nahe gelegenen Filiale des Detailhändlers gekauft. Fazit des Clips? «Lieber gleich zu Aldi.»

Wettkampf zur Weihnachtszeit

Wie die Initianten des Spots verraten, will man mit Drama und Witz die Kunden zu den Weihnachtseinkäufen animieren: «Humor ist ein sehr wirksames Stilmittel moderner Werbung», sagt der Creative Concept Director gegenüber Persoenlich.com



Ursprünglich hat die Migros mit ihrem Wichtel Finn und dem heurigen Weihnachtsmaskottchen, der Eule Mimi, den Kampf um den besten Weihnachtswerbespot eröffnet.

(miw)