Fünf Irrtümer, mit denen die Post aufräumen will

Die Post will bekanntlich bis zum nächsten Jahr rund 600 Postfilialen schliessen. In der Bevölkerung stossen die Pläne auf Unverständnis. In der aktuellen Ausgabe ihres Kundenmagazins wehrt sich das Unternehmen. Es sei ein Irrtum zu glauben, dass die Post ihr Netz abbaue: «Das Postnetz wird transformiert, nicht reduziert.»

Umfrage Gehen Sie häuft in eine Post-Filiale? Nein. Wer braucht denn die Post heute noch?

Nein, bei mir gibt es gar keine Filiale mehr.

Keine Ahnung.

Ja, ich gehe häufig in eine Post-Filiale.

So sieht die Grundversorgung der Post aus



Das Gesetz verpflichtet die Post zu einer Grundversorgung. Das Unternehmen muss bei der Beförderung von Briefen und Paketen, Zeitungen und Zeitschriften sowie bei den Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs gewisse Anforderungen erfüllen. So muss die Post etwa Briefe und Pakete mindestens an fünf Wochentagen und abonnierte Tageszeitungen an sechs Wochentagen in allen ganzjährig bewohnten Siedlungen der Schweiz zustellen. Zudem muss die Post 97 Prozent der Briefe und 95 Prozent der Pakete rechtzeitig zustellen. Auch müssen etwa Zugangspunkte zu den Postdiensten müssen für 90 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 20 Minuten zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein.

Auch mit vier anderen Irrtümern will die Post aufräumen. 20 Minuten hat die vermeintlich falschen Vorstellungen mit Samuel Rutz, Wettbewerbsökonom bei der Denkfabrik Avenir Suisse, genauer angeschaut:

Irrtum 1 Post ist staatlicher Monopolbetrieb

«Die PTT war dies einst. 1998 wurde diese Verwaltungseinheit des Bundes jedoch aufgelöst. Es entstand die Post, eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt, die 2013 zur Aktiengesellschaft wurde. Das Monopol der Post auf der Zustellung von Briefen und Paketen bis 5 Kilogramm wurde schrittweise aufgehoben. Seit 2009 verfügt die Post noch über ein Restmonopol für Inlandsbriefe unter 50 Gramm. Alle anderen Dienstleistungen erbringt die Post in Konkurrenz zu anderen Anbietern auf dem Markt.»

Das sagt der Experte: «Bei den Briefen unter 50 Gramm ist die Post noch immer in ein klassischer Monopolbetrieb. Auch wenn der Paketmarkt vor über zehn Jahren liberalisiert wurde, im Briefbereich hat die Post aufgrund des Restmonopols noch immer einen Marktanteil von rund 80 Prozent. Das Restmonopol ist eigentlich überholt und bringt der Post finanziell nicht mehr allzu viel. Denn die Menschen versenden von Jahr zu Jahr weniger Briefe.»