Mittelsmann im Fall Khan begeht Suizid

Die Überwachung des ehemaligen CS-Managers Iqbal Khan sorgte in den vergangenen Wochen für Wirbel. Hinter der Überwachung stand eine kleine Sicherheitsfirma aus Otelfingen. Diese erhielt den Auftrag zur Observierung von Khan allerdings nicht von der Credit Suisse direkt, sondern über T.*, einen Mittelsmann. Dies gilt in diesem Bereich als ein normales Vorgehen.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Wie «Inside Paradeplatz» am Montagabend schreibt, hat sich dieser Mittelsmann letzte Woche das Leben genommen. Laut einer Quelle der Online-Plattform sah er seine berufliche Existenz gefährdet und dachte, die CS würde dafür sorgen, dass er als Mitschuldiger und Versager gelte. Thomas Fingerhuth, Anwalt der Investigo AG, die Khan beschattete, bestätigt den Suizid gegenüber 20 Minuten.

Hohe Ansprüche an seine Arbeit

Als die Beschattung aufflog, rief der Anwalt des Ermittlers bei den Zürcher Ermittlungsbehörden an und bot Informationen an. Die Ermittler waren allerdings nicht am Zwischenmann interessiert. Zusammen mit dem CS-Sicherheitschef stellte er sich der Polizei. Anschliessend kam sein Name an die Öffentlichkeit, wie, ist noch unklar.

Der Sicherheitsexperte führte eine kleine Firma und habe keinen Ausweg mehr gesehen. Er hinterlässt eine Partnerin. Laut eines Inside-Paradeplatz-Informanten hatte er zuvor gesagt, dass er befürchte, die CS würde allen in den Fall Khan Involvierten das Leben schwer machen. Bislang gibt es dafür allerdings keine Anzeichen.

Die Quelle sagt: «T. fühlte sich einfach schuldig, dass die ganze Aktion in sich zusammengefallen war.» Er habe hohe Ansprüche an sich und seine Arbeit gehabt. Die Zürcher Staatsanwaltschaft war für eine Auskunft nicht mehr erreichbar.

Im Oktober bei der UBS

Noch ist unklar, wie die Überwachung genau ablief. Die Bank widerspricht der Version der Geschehnisse, wie Khan sie beschreibt. Dieser gibt an, bei einer Einkaufsfahrt beschattet worden zu sein. Er habe daraufhin versucht, seine Verfolger abzuschütteln, was ihm aber nicht gelungen sei. Also habe er ein Foto des Nummernschilds des Autos gemacht, aus dem er bespitzelt worden sei. Drei Personen sollen daraufhin versucht haben, ihm das Handy zu «entreissen». Einer von ihnen sei ein tätowierter Schlägertyp gewesen, berichtet CH Media.

Die CS bestreitet dies. «Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma haben nie versucht, Khan das Handy zu entreissen, es hat keinerlei physische Aggression gegeben», sagt ein CS-Insider zum «Tages-Anzeiger». Khan sei überwacht worden, um sicherzustellen, dass dieser nicht versuche, Leute für die UBS abzuwerben, bei welcher er selbst ab Oktober eine Stelle antritt.

(fss)