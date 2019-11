Das hat sich seit dem Start von Uber Eats verändert

Ob Sushi Shop, Subway oder McDonald's – seit vier Monaten können Konsumenten ihr Essen in der Deutschschweiz bei Uber Eats bestellen. Der Lieferservice wurde im Juli in Zürich lanciert, Mitte Oktober kam Basel dazu. Doch wie gut kommt der Service bei den Schweizern an?

Über die Zahl der Kunden gibt das Unternehmen auf Anfrage von 20 Minuten keine Auskunft. Es heisst lediglich, Uber Eats habe die Zahl der Partnerrestaurants seit dem Start in Zürich von 50 auf 150 verdreifachen können.

Auch das Liefergebiet weitete die Firma bereits von der Zürcher Innenstadt an den Stadtrand aus – und der Service ist abends jeweils eine Stunde länger verfügbar als bei der Lancierung. Ob eine Ausweitung des Diensts auf den Rest der Schweiz geplant ist, verrät das Unternehmen nicht.

Gelassene Konkurrenz

Die Konkurrenz von Uber Eats zeigt sich derweil gelassen angesichts des neuen Herausforderers. So sagt etwa Dominic Millioud, CEO von Eat.ch, zu 20 Minunten: «EAT.ch pflegt auch in Einzugsgebieten von Städten sowie in ländlichen Gegenden ein dichtes Netz an Restaurant-Partnern. Wir spüren daher keine Auswirkungen.»

Millioud sieht sogar einen Vorteil darin, dass seine Plattform einen neuen Konkurrenten hat: Der Markteintritt von Uber Eats belebe das Geschäft, weil die Marke die Wahrnehmung für Online-Essensbestellungen stärke. Die Mehrheit der Essenlieferungen werde derzeit nicht online sondern noch per Telefon bestellt.

Kuriere gesucht

Derzeit wirbt Uber zudem aktiv um Kuriere. Wer sich bereits registriert hat, wird angeregt, weitere Kollegen zu rekrutieren. Dafür winken Belohnungen: Wer einen neuen Velo-Kurier anwirbt, bekommt 100 Franken. Bei mehreren erfolgreichen Empfehlungen gibts weitere Prämien – bis zu 2500 Franken für 20 zusätzliche Kuriere.

Ob das Unternehmen Schwierigkeiten hat, neue Kuriere zu finden, will Uber Eats nicht sagen. Das Interesse sei grundsätzlich vorhanden und man wolle auf die Möglichkeit, bei der Firma als Kurier tätig zu sein, aufmerksam machen.

Nischengeschäft

Doch das Delivery-Geschäft bedient derzeit lediglich eine Nische, wie Christine Schäfer, Trend-Forscherin am Gottlieb-Duttweiler Institut (GDI), zu 20 Minuten sagt: «Die Zahl der Personen, die regelmässig Essen fixfertig bestellen ist noch relativ klein im Vergleich zu denjenigen, die es etwa bevorzugen, selber zu kochen.»



Der Umsatz mit Online-Essensbestellungen in der Schweiz wird 2019 laut Statista rund 180 Millionen Franken betragen. Zum Vergleich: Schweizer geben laut Statista pro Jahr über 30 Milliarden Franken für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke aus.

Der Grossteil des Delivery-Umsatzes stammt von Direktbestellungen beim Restaurant – lediglich 21 Prozent werden über Plattformen wie Eat.ch oder Uber Eats generiert. Gemäss dem Statistik-Portal nutzen in der Schweiz rund 400'000 Personen Delivery-Plattformen.

Kunden ist egal, welche Plattform

Den Kunden dürfte es grundsätzlich keine grosse Rolle spielen, ob sie das Essen jetzt bei Uber Eats, Eat.ch oder beim Restaurant selbst bestellen, sagt Schäfer: «Die wichtigsten Faktoren sind für Konsumenten, dass das Essen schnell da ist und die Qualität sowie der Preis stimmen.»

Essenslieferungen dürften weiter an Beliebtheit gewinnen, ist Schäfer überzeugt. Auch Prognosen von Statista deuten daraufhin: Der Umsatz im Schweizer Delivery-Geschäft dürfte bis 2023 auf 266 Millionen Franken ansteigen. Das ist ein Plus von fast 50 Prozent gegenüber 2019.

