Nach 3 bis 5 Jahren gibts keine Handy-Updates mehr

Solange alles gut funktioniert und die Apps laufen, kann ich das Gerät weiter nutzen. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, an dem gewisse Apps gar nicht mehr genutzt werden können. Ein Update ist dann unumgänglich. Will man nicht auf die App verzichten, muss man wohl oder übel ein neues Gerät kaufen. Ansonsten gilt: Solange das Gerät den eigenen Ansprüchen genügt, braucht es kein neues.Bei teuren Smartphones wären mindestens fünf Jahre wünschenswert. Bei den hohen Preisen kann ich erwarten, dass ich mir betreffend Sicherheit und neuen Funktionen ein paar Jahre lang keine Gedanken machen muss. Apple macht da alles richtig. Darum haben iPhones einen massiv höheren Wiederverkaufswert als andere Geräte. Aus technischer Sicht gibt es keinen Grund, warum Samsung und Huawei nicht auch eine längere Wartungszeit anbieten könnten.Das Android-Universum ist komplex. Die Basis-Software kommt ja von Google. Samsung und Huawei etwa bauen dann weitere Funktionen oben drauf. Es sind also viele Mitspieler beteiligt, was Zeit braucht. Bei Apple kommt hingegen sowohl die Hard- als auch die Software aus einer Hand. Das geht dann deutlich schneller.*Jean-Claude Frick ist Telecom-Experte beim Vergleichsportal Comparis.