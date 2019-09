Nach 90 Minuten gibts automatisch eine Busse

Ein neues Schild prangt seit einiger Zeit an gewissen Lidl-Parkplätzen. Es weist Kunden darauf hin, dass das Parkieren für 90 Minuten gratis ist. Wird diese Zeit überschritten, gibts eine Busse von 40 Franken – automatisch.

Umfrage Nutzt du kostenlose Parkplätze aus? Ja klar: Parkieren ist genug teuer in der Schweiz!

Nein sicher nicht!

Ja, manchmal.

Ich weiss nicht, ob ich das sagen will.

Ich fahre gar kein Auto ...

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Seit dieser Woche geht der Detailhändler mit einer neuen Technologie gegen Fremdparker vor. Denn immer wieder nutzen Nicht-Lidl-Kunden die kostenfreien Parkplätze unrechtmässig, wie es vonseiten Lidl heisst.

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Safe Place hat Lidl die neue Parkplatzüberwachung eingeführt. Mittels Sensoren am Boden wird die An- und Abfahrtszeit auf jedem einzelnen Parkplatz gemessen.

Alarm nach zu langem Parkieren

Wird die zulässige Parkzeit von 90 Minuten überschritten, wird ein Alarm ausgelöst. Daraufhin geht ein Mitarbeiter vor Ort, nimmt die Autonummer auf und legt eine private Busse unter den Scheibenwischer. Es ist das erste Pilotprojekt der Firma Safe Place in der Schweiz.

So werden vorerst nur fünf Lidl-Filialen mit dem Sensoren-System ausgerüstet: Wädenswil, Gattikon, Zürich-Grubenstrasse, Kloten und Horgen. An diesen Standorten parkieren besonders viele Fremdparker, wie Corina Milz, Sprecherin von Lidl, 20 Minuten mitteilte. Dabei wolle sich Lidl bei der Verteilung der Bussen kulant zeigen: Trifft ein Kunde beim Verteilen der Busse ein, werde diese direkt storniert.

Und wenn ein Lidl-Kunde länger parkiert? «Aus Erfahrungen können wir gut sagen, wie lange unsere Kundinnen und Kunden in etwa für einen Einkauf brauchen», so Milz. Die kostenfreie Zeit von 90 Minuten liege weit darüber. Somit ändere sich für die grosse Mehrheit der Parker nichts.

Die Busse nicht bezahlen, ist keine Option

In Deutschland überwacht Safe Place für verschiedene Kunden bereits über 400 Standorte. «Wir hoffen, mit dem Pilotbetrieb bei Lidl weitere Schweizer Kunden zu finden», sagt André Westhoff, CEO von Safe Place zu 20 Minuten. Die Technologie, die für die Überwachung der Parkplätze verwendet wird, kommt aus Australien.

Bezahlt ein Kunde die Busse nicht, macht Safe Place über eine Halterabfrage den Fahrzeugbesitzer ausfindig und stellt ihm die Busse zu.

Ist das überhaupt legal? Ja, denn auf den Lidl-Parkplätzen gilt ein gerichtliches Parkverbot gegen falsch parkierte Fahrzeuge. Dieses berechtigt Lidl, Fremdparker bei der zuständigen Strafbehörde zu verzeigen. Auch wenn diese ihre Kontrollschilder beim Fahrzeugregister mit einer Auskunftssperre belegt haben.