Nächstes Jahr können Sie 62 Tage Ferien machen

Wer sich früh genug Gedanken über die Ferienplanung macht, kann 2019 von diversen Brückentagen profitieren und mehr freie Tage am Stück geniessen, ohne dabei zusätzliche Ferientage opfern zu müssen. Laut Bundesamt für Statistik haben Schweizer Arbeitnehmer im Schnitt 5 Ferienwochen pro Jahr – das sind 25 Tage Ferien. Wie eine Auswertung von 20 Minuten zeigt, können geschickte Planer mittels Feiertagen und Wochenenden ihre Ferien auf bis zu 62 Tage verlängern.

Ausschlaggebend ist, auf welches Datum im kommenden Jahr die Feiertage fallen. Insbesondere Neujahr, der 1. August und Weihnachten liegen günstig. Zudem gibt es je nach Region noch weitere Spezialfälle. So kann man etwa im Kanton Zürich über Auffahrt oder in Basel an der Fasnacht eine Brücke machen (siehe Bildstrecke).

In den katholischen Kantonen wie etwa Luzern landen die Feiertage etwas anders als bei den meisten anderen: So gibt es etwa an Fronleichnam frei, dafür am 1. Mai nicht. Für 2019 wird die Anzahl kombinierter Freitage aber auch im katholischen Kanton bei rund 60 liegen.

Neujahr: 3 Tage Ferien für 9 freie Tage



In Kantonen beziehungsweise Betrieben, in denen der 2. Januar (Berchtoldstag) ein Feiertag ist, können Angestellte eine lange Brücke machen. Der 2. des Jahres fällt auf einen Mittwoch – wer am Donnerstag und Freitag Ferien nimmt, hat sechs Tage am Stück frei. Und da der 31. Dezember 2018 ein Montag ist, lässt sich noch dieses Jahr eine Brücke bauen. Dann käme man über Neujahr auf insgesamt neun freie Tage für drei Ferientage.

Ostern: 8 Tage Ferien für 17 freie Tage



So richtig lange frei können Arbeitnehmer in Kantonen bekommen, in denen der 1. Mai als Feiertag gilt. Wer von Karfreitag bis zum ersten Wochenende im Mai freinimmt, kann mit acht Tagen Ferien 17 Tage lang freimachen.

Nationalfeiertag: 1 Tag Ferien für 4 freie Tage



Dieses Jahr fällt der 1. August auf einen Donnerstag. Es liegt also nahe, am darauffolgenden Freitag freizunehmen: So gibts für einen Tag Ferien gleich vier freie Tage am Stück.

Weihnachten: 5 Tage Ferien für 13 freie Tage



Weihnachten ist 2019 ein besonders guter Zeitpunkt, um das meiste aus den Ferientagen herauszuholen: Der 26. Dezember (Stephanstag) fällt auf einen Donnerstag. Wer die Tage vor und nach Weihnachten sowie vor Neujahr überbrückt, kann mit nur fünf Ferientagen mindestens zwölf freie Tage am Stück geniessen. In Kantonen, in denen der 2. Januar frei ist, sind es sogar 13. Da der Berchtoldstag 2020 auf einen Donnerstag fällt, können ganz extreme Vorausdenker da gleich noch eine Brücke einplanen.