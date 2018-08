Ist das der Rütlischwur auf der 200er-Note?

Für Nationalbank-Vizepräsident Fritz Zurbrügg dürfte es erneut ein erhabener Moment sein. Er darf im Restaurant Metropol in Zürich kurz nach 10 Uhr die neue 200er-Note erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. In Umlauf kommt der neue Geldschein dann erst eine Woche später, am 22. August.

Das Design der neuen Note soll die «wissenschaftliche Schweiz» zeigen. Hauptelement ist die Materie, der Geldschein wird in Brauntönen gehalten sein. Wie die anderen Nötli der neusten Serie wird auch der 200er 15 Sicherheitsmerkmale aufweisen, darunter den Globus. Kippt man die Note von links nach rechts, bewegt sich ein goldener Bogen über den Globus. Kippt man die Note nach hinten, wechselt der Globus die Farbe.

1000er-Note kommt 2019

Nach der 50er-, der 20er- und der 10er-Note ist der 200er schon der vierte Schein der neuen Serie, der in Umlauf kommt. Die zwei noch ausstehenden Banknoten, die auflagestärkste 100er-Note und die oft kritisierte 1000er-Note werden erst 2019 präsentiert werden und unter die Leute kommen. Den Schluss macht der blaue 100-Franken-Schein. Die Nationalbank (SNB) hat 2016 begonnen, die neunte Banknotenserie in Umlauf zu bringen.

Nach einem halben Jahr sollen laut der SNB jeweils etwa zwei Drittel aller alten Noten ausgetauscht sein. Insgesamt können die alten Noten noch 20 Jahre bei der SNB gegen neue umgetauscht werden. Im Jahr 2015 betrug der durchschnittliche Notenumlauf 407 Millionen Stück im Wert von 67,4 Milliarden Franken.

Banknoten erzählen Geschichten

Die Schweizer Geldscheine erzählen Geschichten. Bei der 10er-Note geht es um die Zeit, auf der 20er-Note steht das Licht im Zentrum, auf der 50er-Note tritt der Wind auf, das Wasser ist der Protagonist der 100er-Note und auf der 1000er-Note wird die menschliche Sprache thematisiert. Entworfen hat die neue Banknotenserie die Luzerner Grafikerin Manuela Pfrunder.

