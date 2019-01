Nationalbank schreibt 15 Milliarden Franken Verlust

Von den Kursstürzen zum Jahresende ist auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) nicht verschont geblieben. Sie schreibt fürs Gesamtjahr 2018 einen Verlust von 15 Milliarden. Das teilte die SNB unter Verweis auf provisorische Berechnungen am Mittwochmorgen mit.

Der Verlust auf den Fremdwährungspositionen betrug rund 16 Milliarden Franken. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsverlust von 300 Millionen Franken. Der Erfolg auf den

Frankenpositionen belief sich auf 2 Milliarden Franken.

Dank Erfolgen in den Vorjahren werden Bund und Kantone dennoch wie gewohnt eine Ausschüttung von 2 Milliarden Franken erhalten. Der auszuschüttende Betrag von insgesamt 2 Milliarden Franken geht zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone. Im Jahr 2017 hatte die SNB noch einen Rekordgewinn von 54,4 Milliarden Franken erzielt.

SNB hielt Schaden in Grenzen

Die SNB dürfte laut einer UBS-Analyse den Schaden in ihrer Bilanz dank den Investitionen in relativ sichere Anlagen minimiert haben. Die UBS ging bereits vor wenigen Tagen davon aus, dass die SNB im Gesamtjahr 2018 einen Verlust von 14 Milliarden Franken schreiben wird.

Der klare Verlust für das abgelaufene Jahr kommt nicht überraschend. Bereits im dritten Quartal war die SNB in die Verlustzone gerutscht. Das ist für sie aber zu verkraften. Ende 2018 dürfte sie immer noch ein Eigenkapital-Polster von rund 120 Milliarden Franken haben, nach 137 Milliarden Ende 2017.

Das Ergebnis der Nationalbank ist überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig. Starke Schwankungen sind deshalb die Regel. Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss mit den definitiven Zahlen wird am 4. März publiziert.

