Nestlé baut weniger Jobs in der Schweiz ab

Künftig sollen noch 150 IT-Mitarbeiter in der Schweiz arbeiten. Im Mai hatte Nestlé noch angekündigt, hierzulande nur noch 100 Mitarbeiter in dem Bereich beschäftigen zu wollen.

Grund für den Stellenabbau ist die Neuorganisation der IT. Nestlé will den digitalen Wandel im Unternehmen beschleunigen und von Innovationen in der Informatik profitieren.

Investitionen in der Schweiz



Seitens der Konzernleitung liess sich der globale Personalchef Peter Vogt im Mai mit den Worten zitieren, der Konzern werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Betroffenen Unterstützung zu gewähren und die Auswirkungen abzumildern. Nestlé bleibe dem Heimstandort Schweiz verbunden.

Die Zahl der Nestlé-Angestellten in der Schweiz stieg zwischen 2013 und 2017 von 6700 auf 10'100. Für 2018 plant der Konzern in der Schweiz Investitionen von rund 300 Millionen Franken.

(hal/sda)