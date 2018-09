Bei der Billigairline ist noch vieles in Schwebe

Swiss Skies will den Airline-Markt aufmischen. Einige Details hat das Unternehmen bereits diese Woche bekannt gegeben. So will es seine Flugzeuge ab Basel starten lassen und vorerst Langstrecken-Destinationen in Nordamerika anfliegen. Die Reisekosten sollen ein Drittel billiger sein als bei der Konkurrenz. Doch bevor die Billig-Airline Mitte 2019 abheben kann, braucht sie Geld. Bei Investoren will sie 100 Millionen Dollar einsammeln. Doch wie soll das gelingen? Und ist eine weitere Billig-Airline überhaupt sinnvoll?

Umfrage Braucht es eine neue Billig-Airline? Nein, es gibt schon genug.

Ja, wenn sie sich von anderen unterscheidet.

Ist mir egal.

Klar, Konkurrenz belebt den Markt.

Die Gründer von Swiss Skies stellen ihre Pläne heute um 10 Uhr in Basel vor und beantworten die Fragen der Presse. 20 Minuten ist vor Ort. Verfolgen Sie die Konferenz live im Video-Stream oder im Ticker.





