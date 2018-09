Billigairline verspricht 5000 neue Jobs

Die künftige Low-Cost-Airline Swiss Skies mit Sitz am Flughafen Basel-Mulhouse hofft, innerhalb von drei Jahren profitabel zu sein und 5'000 Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Der Fundraising-Prozess zur Beschaffung von mindestens 100 Millionen Dollar verfolgt das Ziel, die Fluggesellschaft Swiss Skies in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu gründen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf nordamerikanischen Destinationen liegen soll. Die Expansion von Basel auf andere europäische Standorte soll in den kommenden Jahren erfolgen. Die Billig-Airline sucht derzeit nach Investoren.

45 Ziele auf fünf Kontinenten

Die Fluggesellschaft strebt innerhalb von 5 Jahren eine Umsatzgrösse von 1,5 Milliarden US-Dollar an. Die Fluggesellschaft wird mit einer Flotte von 38 Flugzeugen 45 Ziele auf 5 Kontinenten bedienen und 1900 Mitarbeiter beschäftigen.

Die Airline kündigt zudem an, etwa 5000 Arbeitsplätze in der Region zu schaffen, von denen die Hälfte direkt mit flughafenbezogenen Unternehmen verbunden sein wird.

«In den regionalen Gebieten fehlen direkte Langstreckenflüge», sagt Airline-Mitbegründer Alvaro Oliveira. «Viele Nebeneinzugsgebiete sind nur über grosse Umsteigeflughäfen miteinander verbunden und viele Passagiere finden es ermüdend, auf Verbindungsflüge in grossen Hubs in Europa oder den USA angewiesen zu sein.»



