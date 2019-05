Neue Euro-Noten kommen heute auch in die Schweiz

Wie die Schweizerische Nationalbank bringt auch die Euro-Zone Geldnoten mit mehr Sicherheitsmerkmalen heraus. Die neuen 100- und 200-Euro-Scheine sind am Dienstag in überarbeiteter Version in Umlauf gekommen. Und auch in der Schweiz sind sie bereits zu haben: «Wir haben heute Vormittag die neue Serie der 200er- und 100er- Euro-Noten erhalten und geben diese ab sofort an unsere Kunden ab», sagt UBS-Sprecherin Karin Aquilino zu 20 Minuten.

Umfrage Sammeln Sie Euro? Gar nicht.

Zum Ausgeben schon.

Ich sammle alle möglichen Geldnoten.

Nur Franken.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Bei der Credit Suisse gibt es die Scheine ab Mittwoch in den Banken und Geldautomaten. «Die Noten werden jeweils direkt von der Europäischen Zentralbank geliefert», sagt Sprecherin Melis Knecht.

Die alten Scheine werden nach und nach von den Notenbanken der Euro-Zone aus dem Verkehr gezogen. Die Euro-Banknoten der ersten Generation bleiben aber gültig.

Sicherheits-Hologramm

Völlig neu beim Euro-Hunderter und -Zweihunderter: Ein Satelliten-Hologramm auf der Vorderseite rechts oben. Dort bewegen sich beim Neigen kleine Euro-Symbole um die Wertzahl. Zusätzliche Euro-Symbole gibt es in der Smaragdzahl. Diese beiden Sicherheitsmerkmale sollen Fälschungen der neuen 100- und 200-Euro-Banknoten noch schwieriger machen.

Anders als bei den neuen Franken-Noten bleiben die Motive beim Euro dieselben. Die Grundfarben der Scheine ändern sich ebenfalls nicht. Der 100er ist nach wie vor Grün, der 200er behält seine Mischung aus Gelb und Braun. Die Farben sind etwas kräftiger als die der alten Banknoten.

Mit dem 100er und 200er ist die zweite Generation der Euro-Scheine komplett. Die überarbeiteten Fünfer, Zehner, 20er und 50er sind schon seit geraumer Zeit im Umlauf. Der 500-Euro-Schein wird seit Ende April nicht mehr herausgegeben.

(ish/sda)