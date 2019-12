Eine Gebühr soll die Päckli-Flut eindämmen

Zalando hat die Gratis-Rücksendung populär gemacht, andere Händler ziehen nach: In der Schweiz bietet bereits jeder vierte Onlineshop kostenlose Retouren an, wie eine Erhebung von Darius Zumstein, Dozent am Institut für Marketing der ZHAW, zeigt. Für die Umwelt ist die Rücksenderei eine erhebliche Belastung: Einerseits verbrauchen Transport und Verpackung Ressourcen und der CO2-Ausstoss steigt. In manchen Fällen werden die zurückgesendeten Produkte auch gar nicht wiederverwendet, sondern direkt vernichtet.

Eine Forschungsgruppe der Universität Bamberg schlägt nun vor, eine gesetzlich verankerte Rücksendegebühr einzuführen. In einer Studie heisst es, man könne allein in Deutschland die Zahl der Retouren um 16,2 Prozent – rund 80 Millionen Artikel pro Jahr – senken, wenn dem Konsumenten pro Rücksendung 3 Euro belastet würden.

Jährlich 12 Millionen Retouren in der Schweiz

Auch in der Schweiz würde eine Gebühr von 3 Franken einen ähnlichen Effekt haben, ist Zumstein überzeugt. Der Onlinehandel-Experte rechnet für 2019 mit 12 Millionen Retouren in der Schweiz. Bei einer Verminderung dieser Zahl um 16,2 Prozent würde das in der Schweiz um die 2 Millionen Pakete ausmachen.

Die effektive Reduktion dürfte jedoch etwas kleiner als in Deutschland sein. Einerseits sei die Retourenquote in der Schweiz bereits jetzt signifikant geringer als in Deutschland. Wegen der hohen Kaufkraft machen 3 Franken Gebühr bei einem durchschnittlichen Warenkorb im Wert von 150 Franken zudem wenig aus. Dazu kommt, dass Schweizer relativ kurze Wege haben, um bei vielen Anbietern die Produkte direkt im Laden zurückzugeben.

Trotzdem sehen umweltbewusste Politiker Potenzial in einer solchen Gebühr. Die Grüne Partei Schweiz etwa unterstütze das Konzept, sagt der stellvertretende Generalsekretär, Urs Scheuss, zu 20 Minuten: «Die Studie belegt die Wirksamkeit dieser umweltfreundlichen Massnahme.» Wichtig sei, dass man nicht nur in der Schweiz eine Gebühr einführe, sondern auch europaweit eine Lösung finde.

Politik überlässt Entscheidung den Konsumenten

Doch wie stehen die Chancen? «Theoretisch könnte man eine solche Gebühr ähnlich wie eine CO2-Abgabe schon umsetzen, es trifft ja auch den grünen Zeitgeist», so Zumstein. Allerdings überlasse die liberale Schweizer Politik die Entscheidung, nachhaltig einzukaufen und zu retournieren, den Konsumenten. Dass es in der Schweiz eine gesetzlich vorgeschriebene Retourengebühr geben wird, sei darum unwahrscheinlich.

Dieser Einschätzung schliesst sich E-Business-Experte Ralf Wölfle von der Fachhochschule Nordwestschweiz an. Auch der Konsument hätte Nachteile, wie Wölfle sagt: Wenn sich die Politik in die Marktwirtschaft einmischt, würden in der Regel die Produkte teurerer oder das Sortiment kleiner.

Händler wollen Bestellschwelle niedrig halten

Selbst wenn in Deutschland eine Retourengebühr vorgeschrieben wäre, würde das Schweizer Kunden von deutschen Händlern wie Zalando wohl kaum treffen, sagt Wölfle: «Zalando hat gute Gründe, die Bestellschwelle niedrig zu halten.» Denn Gratis-Retouren ermutigen Konsumenten zum Einkauf. Oft behalte man die Produkte am Schluss auch deswegen, weil das Zurücksenden sehr lästig sei.

Dazu kommt, dass eine gesetzlich verankerte Gebühr den Händlern Mehrkosten verursachen dürfte, so Zumstein von der ZHAW: «Wie bei den Zöllen würde eine Retourengebühr zusätzlichen administrativen Aufwand bedeuten.» Würden Händler eine solche Gebühr freiwillig einführen, wäre das Problem kleiner, da sie dann den Behörden keine Rechenschaft schuldig wären.

Da sich der Umsatz im Onlinehandel alle vier Jahre verdoppelt, müsse sich die Branche mit Lösungen für das Umweltproblem befassen, sagt Zumstein: «Die Diskussion geht gerade erst richtig los.»