Neue Pille soll Grippe-Virus in einem Tag killen

Mit der nasskalten Jahreszeit hält auch die Grippe wieder Einzug. Praktisch jeden Winter verursachen Influenzaviren eine Epidemie, die gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) jedes Jahr zu mehreren hundert Todesfällen führt. Schätzungsweise bis zu 275'000 Patienten konsultieren jährlich einen Arzt, mehrere Tausend werden hospitalisiert.

Umfrage Lassen Sie sich gegen die Grippe impfen? Ja, das mache ich jedes Jahr.

Nein, wenn es mich erwischt, dann sitze ich die Grippe aus.

Ich überlege mir, mich dieses Jahr impfen zu lassen.

Ein neues Medikament von Roche verspricht Abhilfe. Gemäss dem Pharma-Riesen soll Xofluza das Grippevirus in einem Tag killen. Rechtzeitig zum Beginn der Grippesaison ist es seit letzter Woche in den USA erhältlich. Wann Xofluza in der Schweiz auf den Markt kommt, ist noch ungewiss. Wir können uns aus Vertraulichkeitsgründen grundsätzlich nicht zu allfällig laufenden Zulassungsverfahren äussern», sagt Danièle Bersier, Sprecherin von Swissmedic, dem «SonntagsBlick». Es würden zurzeit Gespräche mit Roche geführt.

150 Dollar pro Behandlung

Die Tablette soll schnell wirken und gut verträglich sein. «Eine einmalige Einnahme von Xofluza kann die Grippe-Symptome deutlich reduzieren», sagt Sandra Horning, Leiterin der Produktentwicklung bei Roche, der Zeitung. Gewährleisten soll dies der Wirkstoff Baloxavir, der ein breites Spektrum diverser Virenstämme vernichten und die Weiterverbreitung des Virus stoppen könne.

Ganz günstig ist die Wunderpille allerdings nicht. Wie der «SonntagsBlick» schreibt, muss für die einmalige Anwendung mit rund 150 Dollar gerechnet werden. Ein Preis für die Schweiz ist noch nicht bekannt. Bereits 1999 hatte Roche unter dem Namen Tamiflu ein ähnliches Grippemittel auf den Markt gebracht.

(bee)