Neuer Besucherrekord auf dem Jungfraujoch

Das Jungfraujoch bleibt ein Tourismusmagnet: 1,067 Millionen Personen besuchten 2018 den 3466 Meter hohen Berg. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 2,4 Prozent, wie die Jungfraubahn Holding AG am Freitag mitteilte.

Zum hohen Besucheraufkommen trug erneut die starke Nachfrage aus Asien bei, wie die Jungfraubahn schreibt. Das Unternehmen habe seine intensive Marktbearbeitung fortgeführt und die Marke «Jungfraujoch – Top of Europe» weiter gestärkt.

Bei allen «Erlebnisbergen» seien 2018 neue Höchstwerte erzielt worden, so die Gesellschaft weiter. Die Grindelwald-Firstbahn (Tal ab) erreichte ein Plus von knapp 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Harderbahn betrug das Plus 21 Prozent. Die Mürrenbahn konnte das Ergebnis um 9,8 Prozent steigern.

Schwieriger Saisonstart

Als «herausfordernd» bezeichnet die Jungfraubahn-Gruppe den Start in die neue Saison. Wenig Schnee und anhaltend warme Temperaturen machten den Betreibern der Jungfrau Ski Region zu schaffen.

Dank Beschneiungsanlagen sei es dennoch möglich gewesen, Anfang Dezember 2018 Anlagen zu öffnen und bereits vor den Festtagen in den beiden Teilgebieten Grindelwald-Wengen und Grindelwald-First einen durchgehenden Wintersportbetrieb anzubieten.

