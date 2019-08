Firmen wollen keine Raucher einstellen

Ein gepflegtes Erscheinungsbild sollte man abgeben, selbstständig arbeiten können und einwandfreies Deutsch sprechen: so weit, so einleuchtend. Im Anforderungsprofil heisst es dann weiter wörtlich: «Nichtraucher/kein Gelegenheitsraucher». So steht es im Job-Inserat der Lotus Beauty GmbH aus dem sankt-gallischen Zuzwil. Die Firma mit Hauptsitz und einer Filiale bietet alle möglichen Kosmetikbehandlungen, Massagen, Nagelpflege oder Hautverjüngungen an.

Umfrage Nerven Sie sich über Raucher in Ihrem Job? Ja, Raucher nerven sehr im Job.

Ab und zu können Sie nerven.

Interessiert mich nicht.

Nein, ich habe nichts gegen Raucher.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

«Idealerweise haben Sie Ihre Familienplanung bereits abgeschlossen und möchten in ein neues Berufsfeld einsteigen. Es erwartet Sie ein sehr modernes und exklusives Arbeitsumfeld», steht im Online-Inserat von Lotus Beauty weiter, worüber das Portal FM1today berichtet.

«Qualifikationen»: Nichtraucher.

Eine Blick ins Stellenportal Jobs.ch zeigt 22 Stellen, bei denen explizit Nichtraucher gesucht werden. Beim Portal mit über 77'000 Jobs ist die Mediengruppe Tamedia, die 20 Minuten herausgibt, beteiligt. So schreibt etwa eine Immobilien- und Treuhandfirma von der Zürcher Goldküste unter «wir wünschen uns»: Nichtraucher. Ähnlich tönt es bei der Lucerne Clinic, die Personal für die Patientenüberwachung sucht. Unter «Qualifikationen» steht: Nichtraucher.

Bei der Gewerkschaft Unia hat man grosse Vorbehalte gegenüber solchen Stelleninseraten: «Ob jemand raucht oder nicht, ist Privatsache. Es ist unangebracht, in Jobausschreibungen nach Nichtrauchern zu suchen», sagt Unia-Sprecher Philipp Zimmermann zu 20 Minuten. «Ob aber jemand in seiner Freizeit oder während einer Pause raucht, hat den Arbeitgeber nicht zu interessieren», sagt Zimmermann weiter. Klar aber ist: Eine Firma darf Regeln aufstellen, wo oder ob innerhalb ihrer Räumlichkeiten gequalmt werden darf.

Laut Unia schränkt Rauchen die Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters nicht in einem Masse ein, das ins Gewicht fällt. Folglich seien auch derartige Fragen im Bewerbungsgespräch problematisch. «Man hat ein Recht darauf, gewisse Dinge nicht bekannt zu geben», sagt Zimmermann. Umso wichtiger, dass Firmen sich im Bewerbungsverfahren korrekt verhalten würden. Er rät: «Sprechen Sie die Firma darauf an, dass die Frage nach dem Rauchen nicht angebracht ist, weil sie das Privatleben betrifft.»

«Inserate sind rechtlich nicht diskriminierend»

Private Firmen dürfen im Jobinserat explizit Nichtraucher suchen. «Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, ihren Mitarbeitern einen rauchfreien Rahmen zu gewährleisten», so Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Uni Zürich. Es sei daher nicht zu beanstanden, wenn Firmen Mitarbeiter suchten, die nicht rauchten. Auch sind solche Inserate rechtlich nicht diskriminierend. «In der Schweiz kennen wir kein allgemeines Diskriminierungsrecht, ausser bei Gleichstellung von Mann und Frau», so der Experte.

Keine Raucher will auch der Food-Service-Anbieter Felfel. In den Online-Jobanzeigen heisst es auf Englisch: «No smoking: Felfel is a non-smoking company». Rauchen während der Arbeitszeit sei nicht erlaubt und man dürfe nie nach Rauch riechen. Die Begründung: Im Unternehmen geht es um frisches und gesundes Essen. Die Angestellten dürfen auch in den Pausen nicht rauchen.

Geruch, häufige Pausen, lästiger Husten: Was stört Sie an Ihren rauchenden Arbeitskollegen? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen!