Umstrittene Kampagne ist ein riesiger Erfolg für Nike

#JustBurnIt statt #JustDoIt: Nike hat mit seiner neusten Werbekampagne mit Football-Star Colin Kaepernick viele heftige Reaktionen provoziert. Auf Twitter posten Benutzer aus den USA Bilder und Videos davon, wie sie ihre Nike-Produkte zerstören (siehe Video oben).

Umfrage Kaufen Sie noch Nike-Produkte? Ja, die sind weiterhin super.

Nein, die sollen erstmal normal ihre Steuern bezahlen.

Ich weiss noch nicht.

Habe ich sowieso nicht.

Marcel Hüttermann ist Forscher und Sportmarketing-Experte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (Bild: Marcel Hüttermann) Marcel Hüttermann ist Forscher und Sportmarketing-Experte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (Bild: Marcel Hüttermann)

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der Werbeschuss der Sportmarke nach hinten losgehen würde.

Doch es gibt auch viele positive Reaktionen auf den Werbespot mit Kaepernick. Der ehemalige NFL-Sportler, der 2016 während der Nationalhymne kniete, um gegen Rassismus zu protestieren, hat viele Unterstützer. Sie machen sich auf Twitter über diejenigen lustig, die ihre eigenen Schuhe verbrennen und gratulieren Nike zur Kampagne. Viele Nutzer versprechen mit #BuyNike sogar, jetzt umso mehr Produkte des Herstellers zu kaufen.

43 Millionen Dollar

Tatsächlich dürfte die Rechnung für die Sportmarke aufgehen: Laut Bloomberg soll der Werbespot Nike eine Medienpräsenz im Wert von geschätzten 43 Millionen US-Dollar beschert haben. Nur ein Viertel davon sei negativ ausgefallen, fast die Hälfte positiv und der Rest neutral.

«Die Kampagne ist ein absoluter Erfolg für Nike», sagt auch Marcel Hüttermann, Sportmarketing-Experte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), zu 20 Minuten. Nur schon, dass das Video auf Youtube innert 48 Stunden über fünf Millionen Mal geschaut wurde, sei beeindruckend. «Da sind die Kosten für das Video längst wieder drin.»



Das Video, bei dem Kaepernick das Voiceover liefert, hat bereits über 5 Millionen Klicks generiert. (Video: Nike)

Die Kampagne sei für Nike ein wahrer Werbecoup, denn die Marke sei nun ein riesiges Thema – nicht nur in Amerika und nicht nur bei Football-Fans.

Kontroversen sind typisch für Nike

Nike ist schon oft mit kontroverser Werbung angeeckt. Als etwa Tiger Woods nach einem Skandal wegen Ehebruchs zurück an die Weltspitze des professionellen Golfs gelangte, warb Nike mit Woods' Gesicht und dem Spruch «Winning Takes Care of Everything» («Der Sieg regelt alles»). Darum findet ZHAW-Experte Hüttermann den neuen Werbespot gar nicht so uncharakteristisch für die amerikanische Marke: «Die Marketing-Division von Nike dürfte wissen, was sie tut.»

Dazu kommt, dass die negativen Reaktionen fast gänzlich aus den USA kommen. «Der Rest der Welt will den bestmöglichen Sport sehen, und dafür steht Kaepernick weiterhin, auch wenn er gar keinen NFL-Vertrag hat», so Hüttermann. Er geht darum davon aus, dass Nike mit der Aktion weltweit Kunden gewonnen hat, statt welche zu verlieren.

Auch Lob aus den USA

Selbst viele US-Sportler und Celebrities begrüssten die Kampagne. Basketball-Star LeBron James, der ebenfalls ein Werbebotschafter des Unternehmens ist, sagte über die Kontroverse: «Ich stehe zu jedem, der an Veränderungen glaubt, und ich stehe zu Nike.»

An der Börse sah es kurzzeitig so aus, als würde der Aktienkurs auf die Werbeaktion reagieren. Nach einem Verlust von rund 3 Prozent am Dienstag steigt der Börsenwert von Nike aber bereits wieder und liegt weiterhin bei fast 30 Prozent Kursgewinn über das ganze Jahr gesehen.