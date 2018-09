Nike wirbt mit geschasstem Football-Star

Der Football-Quarterback Colin Kaepernick, der vor gut zwei Jahren die Nationalhymnen-Proteste im US-Sport ausgelöst hatte, ist Teil der neuesten «Just Do It«-Werbekampagne des US-Sportartikelherstellers Nike.

Der 30-Jährige ist einer von mehreren Athleten, mit denen Nike das 30-Jahr-Jubiläum des Markenmottos «Just Do It» (Mach es einfach) feiern wird.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO