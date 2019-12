Nintendo Playstation wird für über 1 Million verkauft

Sie erinnert ein bisschen an einen überdimensionalen, alten Gameboy: die Nintendo Playstation. Sie ist die einzige ihrer Art und gilt deshalb in Sammlerkreisen als legendär. Am 27. Februar kommt das Stück Videospielgeschichte nun unter den Hammer. Der Besitzer Terry Diebold will die Playstation online versteigern, wie «Dailymail» schreibt.

Umfrage Besitzt du eine Playstation? Ja klar, das gehört dazu!

Ich hatte früher mal eine.

Nein, was ist das?

Ich hatte nie eine, aber ich überlege mir eine Playstation zu kaufen.

Nö, das brauche ich auch nicht.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Diebold hat das Gerät 2009 für 75 Dollar gekauft. Nun möchte er die Nintendo Playstation für mehrere Millionen verkaufen. Bereits haben ihm Interessierte umgerechnet bis zu 1,1 Millionen Franken für die Konsole geboten, doch Diebold hatte abgelehnt – das Angebot war ihm zu niedrig.

Die letzte ihrer Art

Erst vor vier Jahren habe Diebold gemerkt, dass er im Besitz einer Rarität sei. Seither hat er den Prototyp immer wieder an Spielemessen und ähnlichen Gelegenheiten ausgestellt. Bislang scheint es, dass es sich bei dem Gerät tatsächlich um die allerletzte Nintendo Playstation handelt.

Ursprünglich seien 200 Prototypen erstellt worden im Rahmen der Zusammenarbeit von Nintendo und Sony. Die beiden Unternehmen haben die Nintendo Playstation 1988 entworfen. Weil sich Nintendo aber kurzfristig dafür entschlossen hatte, lieber mit Philips zusammenzuarbeiten, scheiterte das Projekt. Es kam zu keiner offiziellen Veröffentlichung der Konsole, 199 der Prototypen wurden darauf wohl zerstört.

Sony verfolgte den Plan weiter und brachte 1994 die noch heute bekannte Playstation auf den Markt. Nächstes Jahr bringt das Unternehmen bereits die fünfte Generation der Konsole auf den Markt.

(bsc)