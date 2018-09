Was passiert mit Novartis in der Schweiz?

Welche Jobs sollen entfallen?

Insgesamt will Novartis in den nächsten vier Jahren 2200 Stellen in der Schweiz streichen. Es sind vor allem Jobs in der Medikamentenproduktion, etwa im Misch- und Mahlzentrum in Stein AG. Auch die Herstellungsstandorte in Basel, Schweizerhalle und Locarno trifft es. Aber auch Bürojobs werden gekürzt, vor allem am Basler Hauptsitz. In Grossbritannien wird ein ganzes Werk stillgelegt und 400 Angestellte müssen gehen. Im Moment arbeiten 124'000 Menschen weltweit bei Novartis, davon 13'000 in der Schweiz.

Werden in der Schweiz weiter Medikamente hergestellt?

Schon, aber die Produktion verändert sich stark: Bei den wichtigen herkömmlichen Medikamenten von Novartis ist der Patentschutz abgelaufen, etwa bei den früheren Novartis-Bestsellern Diovan (Bluthochdruck) oder Glivec (Leukämie). Das hat zu einem gewaltigen Einbruch bei der Produktion von Novartis geführt, denn Patienten sind auf billigere Nachahmermittel von anderen Firmen umgestiegen. Dafür aber entstehen andere Jobs bei der Herstellung ganz neuer Medikamente.

Was sind das für neue Jobs und neue Medikamente?

Die neuen Heilmittel werden nicht mehr in grossen Mengen hergestellt, sondern individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten. Dafür baut Novartis eine neue Anlage im aargauischen Stein auf, wo für die Gen- und Zelltherapien 450 neue Jobs entstehen. Zugleich werden dort jetzt in der traditionellen Produktion 1450 Jobs gekürzt. Die Anlagen in Stein gehören zu den wichtigsten Werken von Novartis weltweit.



Was ist mit dem Hauptsitz von Novartis in Basel?

«Die Schweiz ist das Land, wo wir auch auf lange Sicht bleiben wollen», stellte Novartis-Chef Vas Narasimhan erneut klar. Das heisst aber nicht, dass auch alle zentralen Dienste für Novartis weltweit aus Basel kommen müssen. Auch das wird bei dem Stellenabbau klar. Denn 700 Jobs der Business Service Centers auf dem Basler Campus werden gestrichen, nur 900 bleiben noch dort. IT, Datenanalyse oder Personalverwaltung werden in günstigere Länder verlagert. Unter anderem nach Indien oder Mexiko. Neu sollen auch Managment-Posten in die Billiglohnländer verschoben werden. «Wir beginnen, mehr strategische Positionen und Kapazitäten in diese Zentren zu verlagern», sagte ein Konzersprecher zu 20 Minuten.

Was sagen die Gewerkschaften?

Für Novartis beginnen nun die Konsultationen mit den Gewerkschaften. Die Organisation Angestellte Schweiz fordert, ganz auf den Stellenabbau zu verzichten: «Novartis muss die Verantwortung für den Standort Schweiz übernehmen.»

Warum fährt Novartis so ein Sparprogramm?

«Wir sind dabei, unsere weltweite Produktion wirklich zu optimieren», sagte Novartis-Chef Narasimhan an einer Telefonkonferenz am Dienstag. Er leitet seit diesem Frühling den Pharmariesen. Sein Vorgänger hatte schon 2016 angekündigt, dass Novartis bis 2020 in der Produktion jährlich eine Milliarde Dollar an Kosten einsparen will. Das erklärte Ziel von Novartis ist, auf eine Betriebsgewinnmarge von 35 Prozent zu kommen – das heisst, mehr als ein Drittel vom Umsatz bleiben vor Zinsen und Steuern als Gewinn beim Konzern. Derzeit liegt diese Marge von Novartis bei 31,3 Prozent.

Wieso herrscht in der Pharmabranche allgemein grosse Unruhe?

Auch wenn immer teurere neue Medikamente auf den Markt kommen, fürchten die Pharmafirmen, dass ihnen die Gewinne wegbrechen. Denn die USA sind der weltweit grösste und lukrativste Markt, aber dort können sie die Preise nicht mehr erhöhen. US-Präsident Donald Trump drohte ihnen diesen Sommer über Twitter. Das reichte, damit US-Konzern Merck seine Preise senkte und Pfizer und Novartis auf Erhöhungen verzichteten. Prompt twitterte Trump: «Ein Dankeschön an Novartis, dass sie die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente nicht erhöhen.»

