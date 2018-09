Novartis verlegt Manager-Jobs in Billiglohnländer

Der Pharmakonzern Novartis spart Jobs. Dafür ordnet er nicht nur seine Produktion weltweit neu. Sondern er verlegt auch zentrale Management-Stellen seines Business Service Centers von der Schweiz nach Irland (Dublin), Indien (Hyderabad), Malaysia (Kuala Lumpur), Mexiko (Mexiko-Stadt) und Tschechien (Prag) . Bislang wurden dort nur Dienstleistungen für die weltweiten Standorte abgewickelt. Neu sollen auch Management-Positionen aus der Schweiz ins Ausland abwandern.

Der Chefposten für klinische Datenstandards weltweit ist beispielsweise derzeit fürs indische Hyderabad ausgeschrieben. Auch Informatik-Jobs sowie Personal- und Datenanalyse-Verantwortliche sitzen nicht mehr am Hauptsitz in Basel, sondern an günstigeren Orten. Zugleich will Novartis damit weltweite Standards einführen.

Tiefere Kosten

«Intern hochwertige Dienstleistungen» sollen so «zu tieferen Kosten zur Verfügung gestellt werden», so der Pharmariese. In der Schweiz dürften allein dadurch 700 Stellen gestrichen werden, vor allem den Basler Campus trifft es. Insgesamt entfallen in der Schweiz 2150 Jobs. Denn von den Sparmassnahmen ist auch die Produktion in der Schweiz betroffen.

Novartis hatte die Dienstleistungsbereiche seiner verschiedenen Divisionen erst 2014 zu einem zentralen Business Service Center zusammengelegt. Erklärtes Ziel war es, die «Effizienz und Konkurrenzfähigkeit» zu steigern.