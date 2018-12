Pendler wollen, dass ihr Weg als Arbeitszeit zählt

Die Pendelzeit kommt zur Arbeitszeit dazu. Jedenfalls für die meisten. Acht Stunden Arbeit plus ein, zwei oder drei Stunden Arbeitsweg, Freizeit bleibt so kaum. 65 Prozent wünschen sich, dass der Weg an die Arbeitszeit angerechnet wird. Das hat eine repräsentative Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis unter über 1000 Berufspendlern ergeben.

Lediglich 23 Prozent sind der Meinung, dass das Pendeln nur als Arbeitszeit angerechnet werden soll, wenn auch tatsächlich auf dem Weg gearbeitet wird, wie die Umfrage weiter zeigt. Und neun Prozent schränken ein, dass dies nur als Arbeitszeit zählen soll, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist.

Abgesehen davon, dass für viele Berufe das Arbeiten an einem Ort gar nicht möglich ist, können auch Büroarbeiten im Zug oder Bus kompliziert sein. Denn zu den grossen Störfaktoren für Pendler im öffentlichen Verkehr gehören laut der Comparis-Umfrage unter anderem mangelnde Sitzplätze und störende Mitreisende.

Die reine Reisezeit von zu Hause aus und wieder zurück werde eine Firma wohl nicht zahlen, sagt Dieter Egli, Sprecher der Gewerkschaft Syna. Das gehe nur, wenn gearbeitet werde. Er warnt, dass der Zug aber nicht automatisch zum Büro werden dürfe. «Es kann kein Zwang sein, dass man beim Pendeln arbeiten muss.» Wenn aber unterwegs gearbeitet werde, müsse das auch angerechnet werden.

Hans (59): Als Gefängnisseelsorger der Heilsarmee arbeite ich in vier verschiedenen Gefängnissen. Weil ich im Homeoffice arbeite, bekomme ich den Arbeitsweg von zu Hause an angerechnet. Je nachdem, an welche Orte ich muss, nehme ich das Auto oder den Zug. Im Zug arbeite ich meistens und schreibe Mails oder bereite die Gespräche vor. Auch in der 2. Klasse finde ich meistens einen Platz. Am Abend, wenn ich zu müde bin, schlafe ich auch.

Martin (32): Die Stunden im Zug sind für mich meist die produktivste Zeit, weil ich dort in der 1. Klasse als Informatiker ungestörter als im Grossraumbüro arbeiten kann. Leider wird mir mein täglicher Arbeitsweg von Saas-Fee nach Bern (retour vier Stunden) aber nicht angerechnet. Mein Arbeitgeber weiss aber, dass ich fast jeden Tag rund zwei Stunden zusätzlich arbeite. Ich frage regelmässig wieder, ob wir da nicht ein neues Modell finden könnten.

Pascal (35) Meine Pendelzeit beträgt 35 Minuten pro Weg. Währenddessen kann ich aber gar nicht arbeiten, denn ich bin im Verkauf und die Kunden kann ich ja nicht im Zug bedienen. Also lese oder schlafe ich. Ich finde es aber nicht ungerecht, wenn diejenigen, die das können, unterwegs arbeiten und das für sie dann auch als Arbeitszeit zählt.

