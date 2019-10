Onlineshops kämpfen gegen Fake-Bewertungen

Sie sind eines der wichtigsten Kriterien, ob ein Kunde im Onlineshop etwas kauft oder nicht: Die gelben, blauen oder schwarzen Sternchen, die direkt unter dem Produkt erscheinen.

Umfrage Amazon oder Digitec Galaxus? Amazon

Digitec Galaxus

Keins von beidem

Beides

Keine Ahnung

Der Gedankengang dahinter: Wenn andere Kunden die Kopfhörer, den Fitness-Tracker oder das Bügeleisen positiv bewerten, kann die Ware ja nicht schlecht sein.

Grossteil bei Amazon ist gefälscht

Der Haken: Oft sind die Kundenbewertungen gar nicht echt. Für die Schweiz gibt es keine offiziellen Zahlen, wie viele Nutzer-Rezensionen in hiesigen Onlineshops gefälscht sind.

Untersucht wurde aber der Onlineriese Amazon: Eine Analyse der britischen Verbraucherschutzorganisation Which vom April 2019 zeigt, dass 87 Prozent von 12'000 untersuchten Bewertungen unglaubwürdig sind.

Millionen-Investition gegen Betrug

Das Problem ist gross – und Amazon unternimmt entsprechend viel, um es anzugehen: Im vergangenen Jahr hat der weltgrösste Onlinehändler rund 13 Millionen Versuche unterbunden, eine unechte Bewertung abzugeben, wie ein Sprecher der «Wirtschaftswoche» sagte.

Insgesamt seien 400 Millionen Dollar investiert worden, «um Kunden vor Rezensionsmissbrauch, Betrug und anderem Fehlverhalten zu schützen».

Beim Schweizer Onlineshop Digitec Galaxus kennt man das Problem. Dort werden jeden Tag mehrere Hundert Produkt-Rezensionen abgegeben – darunter auch gefälschte. «Ja, Fake-Bewertungen kommen teilweise vor», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten. So gebe es etwa Lieferanten oder Hersteller, die ihren Produkten mit ein paar wohlgemeinten, aber falschen Sternchen und Worten zusätzlichen Verkaufsschub geben wollen.

Strenge Prüfung

Dementsprechend streng prüfen Digitec Galaxus und auch die Mitbewerber Microspot und Brack die Rezensionen, die bei ihnen eintreffen. Bei Microspot können nur registrierte Kunden eine Bewertung abgeben. Jede Bewertung wird zudem vor der Veröffentlichung durch einen Mitarbeiter geprüft. Verstösst sie gegen die Richtlinien, wird sie nicht veröffentlicht.

Auch bei Brack werden eintreffende Nutzer-Rezensionen genau unter die Lupe genommen: «Die jeweiligen Content-Manager prüfen sie persönlich», sagt ein Sprecher. Sei die Bewertung inhaltlich falsch oder widerspreche sie den allgemeinen Regeln für Rezensionen, werde sie abgelehnt.

Schlechte Bewertung? Ladenhüter!

Das Feedback der Kunden ist immens wichtig für die Onlineshops. «Wir sehen einen starken Zusammenhang zwischen der Bewertung und dem Verkauf», heisst es bei Digitec Galaxus.

In der Regel sind die Produkte, die am besten bewertet sind, auch unter den Bestsellern. Und umgekehrt werden Produkte mit schlechten Bewertungen schnell zu Ladenhütern: «Die werden wir – wenn überhaupt – nur noch im Ausverkauf los», so der Sprecher.