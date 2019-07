Online-Shops wehren sich gegen Post-Preise

Die Post plant eine Erhöhung der Paketpreise. Die Preisanpassung soll nicht die Päckli der Privatkunden betreffen, sondern die der Geschäftskunden wie Zalando, Galaxus und Co.

Bei den Schweizer Online-Händlern kommt diese Ankündigung nicht gut an. «Falls die Preiserhöhung wie angekündigt eintrifft, werden Schweizer Online-Shops sicher Alternativen wie DPD oder andere aufstrebende Paketzusteller wie Quickpac prüfen», sagt Roberta Zingg, Evecommerce Competence Board Member und Mitgründerin des Online-Shops Stadtlandkind.ch.

Online-Shops prüfen Alternativen

Klartext spricht auch Daniel Rei von Competec, dem Betreiber von Brack.ch: «Wir sind nicht begeistert.» Und er fügt an, das Unternehmen sei immer offen für alternative Liefermodelle. Die Online-Shops Digitec Galaxus und die Online-Apotheke zur Rose wollen sich zum Thema derzeit nicht äussern – es sei noch zu früh. Auch Dosenbach will aus Wettbewerbsgründen kein Statement dazu abgeben.

Der Online-Versandriese Zalando gibt sich kämpferisch: «Wir fühlen uns für etwaige Verhandlungen mit Paketdiensten gut aufgestellt», sagt Sprecherin Julia Zweigle. Schliesslich arbeite man seit vielen Jahren als einer der grössten Geschäftspartner mit der Schweizer Post zusammen.

Schweizer Firmen bemängeln unfairen Wettbewerb

Die Schweizer Versandhändler sind vor allem aus einem Grund verärgert: Asiatische Anbieter wie Wish, Ali und Co. bezahlen zurzeit deutlich tiefere Paketpreise als Schweizer Online-Händler. «Einen wesentlichen Teil des Wachstums bei den durch die Post versandten Paketmengen verursachen China-Pakete, deren Transport heute vom Schweizer Handel quersubventioniert werden», sagt Rei von Competec.

Da die Tarife für China über den Weltpostverein geregelt werden, würden die Preiserhöhungen der Post für chinesische Versandhändler, die in die Schweiz liefern, jedoch keine Wirkung zeigen. «Es muss dringend für einen fairen Wettbewerb gesorgt werden, sodass chinesische Versender ebenfalls ihren Anteil an den steigenden Kosten beitragen», sagt Rei.

Spitzenzeiten verursachen hohe Kosten

Auch die Ansage von Patrick Kessler, Präsident des Verbands des Schweizerischen Versandhandels VSV, ist klar: «Es gibt keinen Anlass für Preiserhöhungen für den laufenden Tagesbetrieb», sagt er zu 20 Minuten. Dafür sprechen laut Kessler nicht zuletzt die Bilanzergebnisse der Post.

Post Logistics hatte 2018 ein Betriebsergebnis von 145 Millionen Franken erzielt – das sind 8,6 Prozent des Umsatzes. «Damit sollte die Post Investitionen in die Infrastruktur selber finanzieren können», sagt Kessler. Auch die neu eingeführten Services wie die Zustellung am Abend und am Wochenende lasse sich die Post bezahlen.

Anders sieht das die Post: «Spitzenzeiten wie beispielsweise Weihnachten verursachen hohe Kosten, da sie zusätzliche Mitarbeitende und Infrastruktur verlangen», sagt Sprecherin Jacqueline Bühlmann. «Derzeit stehen wir diesbezüglich im Dialog mit unseren Geschäftskunden.»

Will die Post dynamische Preise einführen?

Während der Verband des Schweizerischen Versandhandels VSV für pauschale Preiserhöhungen kein Verständnis hätte, wäre die Branche laut Verbandspräsident Patrick Kessler offen für eine Diskussion bezüglich gezieltem Peak-Pricing, also einem dynamischen Preismodell nach Auslastung. Denn die Volumen-Volatilität hat bei den Paketen in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. An den Feiertagen im November und Dezember laufen die Bänder bei der Post und den Onlinehändlern heiss. «Generell stösst die Post nach verregneten Wochenenden regelmässig am Montagabend in der Sortierung und am Dienstag in der Verteilung an Grenzen», erklärt Kessler.

«Wir gehen davon aus, dass die Post sich die gleichen Gedanken macht wie ihre Kollegen in Deutschland.» Die DHL erhöhte in Deutschland die Preise für Geschäftskunden Anfang Jahr. Für das Weihnachtsgeschäft will sie Sendungsmengen-Schwankungen in stärkerem Masse als zuvor im Preis berücksichtigen. Die Schweizerische Post sagt auf Anfrage, dass derzeit noch keine konkreten Massnahmen feststehen.