Onlinehändler setzen jetzt auf Teleshopping

Meist geht es um Küchengeräte, Putzmittel oder Fitness: Teleshopping, das in den 80er-Jahren gross wurde, hält sich hartnäckig auf den einschlägigen TV-Kanälen.

Was altmodisch erscheint, ist Trend im E-Commerce: So streamt der Online-Riese Amazon seit Neustem in bester Teleshopping-Manier auf einem eigenen Kanal seine Produktwerbung. Moderatoren rühmen auf «Amazon live» die Vorteile von Anti-Aging-Produkten oder Wischmops.

Wachsender Markt

Die Offensive kommt nicht von ungefähr. Die Umsätze beim Teleshopping wachsen immer noch – trotz des angestaubten Images. Wie die «Handelszeitung» berichtet, überschritten die Umsätze in Deutschland 2018 erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Grenze.

Das Potenzial von Teleshopping hat auch der Schweizer Onlineshop Galaxus erkannt – und vergangenen Herbst still und heimlich «Galaxus TV» lanciert. In der einstündigen Sendung, die jeweils live gestreamt wurde, preisen die Moderatoren Anina und Reto Produkte wie eine Schmuck-Box, einen Raclette-Ofen oder eine Spielzeug-Nudelmaschine an. Die Zuschauer konnten dabei live Fragen stellen.

Offen, obs weitergeht

Es hat sich dabei aber nur um eine Pilotphase gehandelt, sagt Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli zu 20 Minuten. Am 15. Januar war vorerst Schluss mit dem Teleshopping-Format. «Ende Monat werden wir entscheiden, ob bzw. wie wir Galaxus TV weiterführen werden», so Hämmerli.

Die Verkaufssendungen können immer noch auf Youtube angesehen werden. Dort erzielte das Shopping-TV aber maximal 2000 Clicks. Man habe bewusst auf den Einsatz hoher Werbeinvestitionen verzichtet, sagt Hämmerli. Die Einschaltquoten hätten sich während der Pilotphase in Grenzen gehalten.

