Otto's ärgert Händler mit On-Schuh zum Kampfpreis

Um die Laufschuhe der Sportschuh-Firma On ist ein weltweiter Hype entstanden. Promis wie der Actionfilm-Star Dwayne Johnson treten mit den Schuhen auf und Tennisstar Roger Federer stieg als Investor bei der Zürcher Firma ein. Die Produkte des zum Schweizer Marktführer für Laufschuhe aufgestiegenen Herstellers gibt es in zahlreichen Fachgeschäften, aber auch beim Discounter zu kaufen. So etwa bei Otto's. Dieser bietet die Laufschuhe von On in seinem Onlineshop mit hohen Rabatten an, etwa zu 179 statt 269 Franken für das Modell Cloudace. Oder zu 149 statt 210 Franken für das Modell Cloudflow.

Umfrage Wie finden Sie Parallelimporte? Toll, endlich kümmert sich einer um tiefe Preise.

Es ist mir egal, woher das Produkt kommt

Nicht gut, weil ich etwa Bedenken im Garantiefall habe.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Hat Otto's einen speziellen Deal mit On? Beide Unternehmen wollen auf Anfrage nichts sagen. Denkbar ist auch, dass Otto's die Schuhe parallel importiert, also zu günstigeren Preisen auf eigene Faust statt über den offiziellen Vertriebsweg bezieht. Otto's-Sprecherin Angela Schnyder schreibt vielsagend: Otto's kaufe im Interesse seiner Kunden dort ein, «wo es am günstigsten ist».

«Total unfair»

Fachhändler, die ihre Waren über den offiziellen Vertriebsweg einkaufen, zeigen auf Anfrage kaum Verständnis für mögliche Parallelimporte. Ein Zürcher Sportartikelhändler, der anonym bleiben möchte, sagt zu 20 Minuten: «Wenn ein grosser Discounter Material im Ausland einkauft, sind wir machtlos gegen die Dumpingpreise. Das ist total unfair.»Der Händler verweist zudem darauf, dass Otto's nicht die gleichen Produkte verkauft. «Die On-Schuhe bei Otto's haben ein kleines Schweizerkreuz an der Seite, das bei unseren direkt von On bezogenen Schuhen fehlt.» Grundsätzlich darf hierzulande ein Produkt nur dann mit mit Schweizerkreuz verkauft werden, wenn mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen.

Der Parallelimport markengeschützter Güter ist in der Schweiz grundsätzlich erlaubt. Weko-Direktor Patrik Ducrey sagt zu 20 Minuten: «Händler und Kunden müssen die freie Wahl haben.» Einzig der Import von Fälschungen wäre verboten, wie Anastasia Li-Treyer, Geschäftsführerin des Schweizerischen Markenartikelverbands Promarca, auf Anfrage sagt.

Entsprechend gibt es immer wieder Parallelimporte in die Schweiz. Otto's geriet bereits vor vier Jahren in die Schlagzeilen, als der Discounter Artikel der Marke Mammut über einen Lieferanten aus Deutschland bezog. Otto's zog den Ärger des Herstellers aus Seon AG auf sich, der seine Produkte nur an autorisierte Fachhändler verkaufen wollte. Mammut prüfte damals rechtliche Schritte. Otto's-Geschäftsführer Mark Ineichen zeigte sich unbeeindruckt und sagte vielsagend zum «Blick»: «Gegen was und wen will Mammut denn klagen?»