Unfruchtbarkeit lässt sich jetzt versichern

31 Jahre – so alt sind Schweizerinnen im Durchschnitt bei der Geburt ihres ersten Kindes. Doch das Schwangerwerden wird mit zunehmendem Alter nicht einfacher. Klappt das Kinderkriegen auf natürliche Weise nicht, greifen deshalb immer mehr Paare auf die künstliche Befruchtung zurück.

So sieht es mit der Unfruchtbarkeit in der Schweiz aus:

In der Schweiz bleibt rund jedes sechste Paar ungewollt kinderlos, wie die Sanitas schreibt. Laut der Weltgesundheitsorganisation wird von Unfruchtbarkeit gesprochen, wenn bei einem Paar, das regelmässig ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, innerhalb von 12 Monaten keine Schwangerschaft eintritt. Die Ursache dafür liegt zu einem Drittel beim Mann, einem Drittel bei der Frau und einem Drittel bei beiden. So sinkt bei den Männern in den Industrienationen seit den 70er-Jahren die Spermienzahl: In der Schweiz erreichen nur 38 Prozent der Männer den vorgegebenen Normwert. Bei den Frauen hängt die Unfruchtbarkeit oft mit beschädigten Eileitern oder einer hormonellen Störung zusammen.