Retouren führen zu Chaos an den Kiosken

Retouren von Zalando, Digitec-Galaxus, Intersport und anderen Onlinehändlern sorgen in den Kiosken des Detailhändlers Valora für Stress. Das schreibt die «SonntagsZeitung». Online-Shopper können an den K-Kiosken von Valora Pakete zurückbringen.

Der Service ist beliebt. Angestellte und Kioskbetreiber stellt das vor grosse Probleme. In den oft kleinen Läden fehlt es an Platz, die Päckli zu verstauen. «Es ist ein grosser Mist», sagt eine Berner Kioskverkäuferin der Zeitung. Die Zusatzarbeit habe in letzter Zeit deutlich zugenommen. Längst könne man nicht mehr alle Päckli annehmen.

Sicherheit beeinträchtigt

Eine Betreiberin mehrerer Kioske aus dem Kanton Zürich kämpft mit ähnlichen Schwierigkeiten. «Die Päckli stehen den Verkäuferinnen im Weg. Doch wenn wir sie nicht annehmen, reklamieren die Kunden». Das Chaos könne sogar die Sicherheit der Angestellten beeinträchtigen, schreibt die «SonntagsZeitung». «Der Fluchtweg für das Personal ist öfter mit Paketen zugestellt», sagt sie.

Mitunter bringen Kiosk-Kunden auch grosse Rücksendungen wie Bettgestellte, Teppiche und Fernseher. Laut mehreren Agenturleitern lohnt sich der Paketservice für sie nicht. Die Kommission sei gering, und den Absatz kurbeln die Päckli-Retouren nicht an. «Diese Kunden kaufen meist nicht mal einen Kaugummi», sagt eine Kioskleiterin.

