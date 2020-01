Paffender Swatch-Chef nebelt Mitarbeiter ein

Nick Hayek ist passionierter Zigarrenraucher. Auch an Medienkonferenzen lässt es sich der Chef des Schweizer Uhrenkonzerns nicht nehmen, eine Havanna zu paffen. Am Hauptsitz in Biel qualmt Hayek offenbar ohne Rücksicht in allen Räumen. Das verärgert die Mitarbeiter. Auf sozialen Medien kritisieren sie ihren Chef scharf, wie «20 Minutes» schreibt.

Umfrage Ich finde das Verhalten von Hayek... ...absolut respektlos.

...nicht gerade vorbildlich.

...uninteressant.

...völlig ok.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

«Er raucht im ganzen Gebäude seine Zigarren. Das ist ein Affront gegenüber der Gesundheit der anderen», beklagt sich ein Mitarbeiter. Ein weiterer schreibt: «Er schert sich einen Dreck um uns, dabei hat der Arbeitgeber die Pflicht, die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen.»

Rauchen neben Schwangeren

Hayek soll nicht nur in seinem Büro, sondern auch im Besprechungsraum und in der Cafeteria rauchen. Auch an einer Weihnachtsfeier hat er angeblich gepafft. Zudem habe er andere dazu ermutigt, ebenfalls zu rauchen – obwohl schwangere Kolleginnen anwesend gewesen seien. Wie eine interne Quelle «20 Minutes» sagte, hat die Personalabteilung Angst, gegen Hayeks Verhalten etwas zu unternehmen.

Ein Aktionär erinnert sich zudem, wie sich Hayek an einer Generalversammlung von Swatch ohne Rücksicht eine Zigarre ansteckte, obwohl sich andere offenkundig am Rauch störten.

Stinkefinger als Antwort



Swatch selber spielt die Kritik der Mitarbeiter herunter. Das ganze Thema sei angesichts der aktuellen Probleme auf der Welt – etwa des Coronavirus, des Klimawandels, des extrem starken Frankens und der Spannungen im Nahen Osten – ein von der Fasnacht inspirierter Zirkus, teilte die Medienstelle mit. Zudem schickte sie der Zeitung eine Karikatur, die Hayek mit Stinkefinger zeigt. Das Sujet war letztes Jahr an der Basler Fasnacht zu sehen.

Das Berner Wirtschaftsamt teilt mit, dass im Falle eines Verstosses gegen das Gesetz gegen das Passivrauchen geeignete Massnahmen getroffen würden. Das sei etwa im letzten Jahr zweimal passiert. Details nennt das Amt keine. Grundsätzlich sei der Arbeitgeber aber gesetzlich dazu verpflichtet, seine Angestellten vor dem Passivrauchen zu schützen. Bei Verstössen drohe eine Geldstrafe.



(fnt/dob)