Pauschalreisen sind teurer als Einzelbuchungen

Viele Airlines bieten Pauschalreisen an, bei denen der Hotelpreis gleich inbegriffen ist. Das mag praktisch sein – wie Stichproben des Konsumentenmagazins «Saldo» aber zeigen, lohnt sich das für die Kunden eher selten: In 17 von 25 Fällen wäre es günstiger, Flug und Hotel separat zu buchen.

Für die Stichproben wurden Pauschalangebote für Städte- oder Badeferien von Lufthansa, Swiss, Eurowings und Easyjet mit den Kosten für Einzelbuchungen verglichen. Besonders teuer war eine viertägige Island-Reise mit der Lufthansa: Der Aufpreis beträgt 399 Franken, wenn man bei der Airline alles zusammen bucht.

Swiss: Vier von sechs Pauschalangeboten sind teurer

Bei der Swiss waren vier von sechs Angeboten teurer als die Einzelbuchung. Sprecher Stefan Vasic betont, dass die Preise für Flüge und Unterkünfte je nach Nachfrage variieren. Bereits jetzt seien die Preise bei den von «Saldo» Anfang Februar geprüften Angeboten wieder anders und teils sogar günstiger als eine Einzelbuchung.

Zwar hält die Swiss daran fest, dass der Preis von Pauschalreisen oft unter dem einer Einzelbuchung liege. Aber es gehe bei Pauschalreisen sowieso nicht nur um den Preis: So sei der Transfer meistens inklusive, man könne mehr Flugmeilen sammeln und die Prozesse für Rückerstattung, Stornierung oder Änderung der Reise seien weniger kompliziert.

Am besten schneidet der Billigflieger Easyjet in den Stichproben ab: Nur zwei von sieben Angeboten waren teurer als die Einzelbuchung. Am meisten liess sich bei einer viertägigen Reise nach Porto sparen: Sie kostete pauschal 748 statt 999 Franken bei separater Buchung. Dies entspricht einer Ersparnis von 251 Franken.