Nike zeigt Bekleidung an Plus-Size-Puppen

Die Frauenabteilung im Flagship-Store von Nike in London hat ein neues Aussehen bekommen. Zum neuen Design gehören auch Plus-Size- sowie Para-Sport-Schaufensterpuppen. Damit will die Sportmarke nach eigenen Angaben «inklusiver» werden.

Die neu gestaltete Abteilung im Geschäft Nike Town an der Oxford Street, die am Mittwoch eröffnet wurde, bietet «eine erweiterte Palette an Übergrössen» an, wie «CNN» schreibt.

Sarah Hannah, zuständig bei Nike für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, sagt in einer Mitteilung: «Mit der unglaublichen Dynamik, die im Moment im Frauensport herrscht, ist der neu gestaltete Bereich ein Beweis von Nikes Verpflichtung dafür, Athletinnen zu inspirieren und sie zu unterstützen.»

(dmo)